Nicole Neumann mostró unos jeans que marcan un look que vuelve: sorprendente

Nicole Neumann sorprendió con un look que combinó las tendencias del momento. ¿Será este el regreso de los pantalones ajustados?

En las últimas publicaciones de Nicole Neumann, la modelo mostró un look que combinó las tendencias más fuertes de la temporada: encaje, transparencias, jean skinny y botas de caña alta. Una lista buena para tener en cuenta a la hora de comprar ropa.

Llevó una camisa satinada en tono ciruela, uno de los colores estrella del invierno 2026, que se destacó por la amplia aplicación de encaje en la espalda que le dio un aire romántico y sorprendió a sus seguidores, que no esperaban encontrarse con ese nivel de sensualidad en un look que de frente parecía más bien sobrio.

Debajo, la conductora de "Solo con Niki" llevó un body de encaje a tono que dejó parte de la lencería a la vista, sumándose así a la tendencia "underwear as outerwear".

Para equilibrar el look y evitar que el exceso de sensualidad resultara vulgar, la modelo eligió un jean skinny de lavado claro, demostrando que los básicos bien elegidos pueden ser tan importantes como las prendas más llamativas a la hora de construir un conjunto armónico. Como complemento, llevó unas botas negras XL de cuero ecológico y de caña alta.