Por la nieve y el frío, la DGE suspendió las clases presenciales este martes: dónde rige la medida
La decisión alcanza a determinadas zonas de la provincia y contempla una modalidad alternativa para garantizar la continuidad del servicio educativo.
Debido a los registros meteorológicos que confirman nevadas, bajas temperaturas e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este martes 18 de agosto quedan suspendidas clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en el departamento Malargüe y en la localidad El Sosneado (San Rafael).
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.