Presenta:

Sociedad

|

DGE

La buena noticia que le dio la DGE a los docentes y celadores suplentes

La DGE confirmó una gran noticia para los docentes y celadores suplentes de los colegios mendocinos. Los detalles.

MDZ Sociedad

Novedades de la DGE para docentes.

Novedades de la DGE para docentes.

En las últimas horas, la DGE confirmó una muy buena novedad para los docentes y celadores suplentes respecto del medio aguinaldo de mitad de año. El gobierno escolar confirmó el pago para ellos y el mismo ya estaría acreditado en las cuentas de los educadores.

En esta oportunidad, se trata de la liquidación correspondiente a 27.711 agentes de la educación, según indicó la DGE al respecto.

El comunicado de la DGE sobre el aguinaldo a docentes

"La Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Hacienda y Finanzas informan que desde este miércoles 12 de agosto los docentes suplentes cobrarán la cuota del Sueldo Anual Complementario 2026", indicaron desde el gobierno escolar en las últimas horas.

A los efectos del aguinaldo, cabe destacar que en las liquidaciones del personal docente suplente resulta normal y habitual el procedimiento de pago a mes vencido, una vez consolidada la información de los servicios prestados.

Archivado en

Notas Relacionadas