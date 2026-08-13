La buena noticia que le dio la DGE a los docentes y celadores suplentes
La DGE confirmó una gran noticia para los docentes y celadores suplentes de los colegios mendocinos. Los detalles.
En las últimas horas, la DGE confirmó una muy buena novedad para los docentes y celadores suplentes respecto del medio aguinaldo de mitad de año. El gobierno escolar confirmó el pago para ellos y el mismo ya estaría acreditado en las cuentas de los educadores.
En esta oportunidad, se trata de la liquidación correspondiente a 27.711 agentes de la educación, según indicó la DGE al respecto.
El comunicado de la DGE sobre el aguinaldo a docentes
"La Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Hacienda y Finanzas informan que desde este miércoles 12 de agosto los docentes suplentes cobrarán la cuota del Sueldo Anual Complementario 2026", indicaron desde el gobierno escolar en las últimas horas.
A los efectos del aguinaldo, cabe destacar que en las liquidaciones del personal docente suplente resulta normal y habitual el procedimiento de pago a mes vencido, una vez consolidada la información de los servicios prestados.