Educación Superior: la DGE abrió la convocatoria para el traslado de docentes titulares

La Dirección de Educación Superior de la DGE abrió la convocatoria al Concurso de Traslado Ordinario de horas cátedra frente a estudiantes correspondiente al ciclo lectivo 2026. Esta instancia permite a los docentes titulares del Nivel Superior solicitar el cambio de destino de sus horas hacia otro Instituto de gestión estatal.

El movimiento de traslado es una herramienta para atender distintas situaciones personales , familiares, de salud o vinculadas con la organización de la actividad docente. La normativa establece la posibilidad de solicitar el traslado por razones debidamente fundamentadas y contempla específicamente la concentración de tareas en un mismo establecimiento.

La convocatoria se realiza en el marco de la normativa provincial y de la reglamentación específica establecida por la Dirección de Educación Superior para adecuar este derecho a las particularidades de los institutos que cuentan con características propias de organización académica y administrativa.

Podrán participar en el concurso los docentes titulares que se encuentren en situación de activo en institutos de gestión estatal, siempre que cuenten con un mínimo de dos años de antigüedad, computados entre la fecha de toma de posesión de las horas titularizadas y la fecha de toma de posesión de las horas a trasladar y estén comprendidos en alguna de las causales previstas por la normativa.

También deberán solicitar el traslado definitivo docentes que se encuentren en traslado transitorio por vía de excepcionalidad, cuya solicitud tendrá carácter prioritario. No podrán participar quienes se encuentren en cambio de funciones, bajo sumario o investigación, ni quienes estén en disponibilidad sin goce de haberes.

Qué se puede trasladar

Los docentes podrán solicitar el traslado de las horas correspondientes al mismo espacio curricular del que son titulares o hacia otros espacios para los que posean perfil concurrente, siempre que se trate de otro instituto de educación superior de gestión estatal ubicado en la misma zona o en otra.

El traslado no puede realizarse dentro de la misma institución educativa, aun cuando cuente con sedes o anexos y en ningún caso podrá implicar un incremento de la cantidad de horas del docente.

Para las horas correspondientes a Práctica Profesional Docente y Práctica Profesionalizante, se establecen requisitos específicos. En las carreras docentes se requiere acreditar al menos cinco años de antigüedad o prestación de servicios en el sistema obligatorio de enseñanza, mientras que para las carreras técnicas se exige acreditar cinco años de experiencia laboral en los sectores público o privado en tareas afines al perfil técnico profesional.

Causales para solicitar el traslado

La convocatoria contempla diferentes situaciones que pueden fundamentar una solicitud de traslado. Entre ellas se encuentran:

Motivos de salud del docente o de integrantes de su grupo familiar.

Necesidades del grupo familiar, como integración del núcleo familiar, estudios de los hijos o atención de hijos menores.

Ubicación de la institución, considerando la distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo.

Concentración de tareas, horas y cargos en un mismo establecimiento.

Otras razones debidamente fundamentadas.

Estas causales cuentan con un puntaje específico y deben ser acreditadas mediante la documentación correspondiente. Las causales pueden acumularse cuando la normativa lo permite y el orden de mérito se establece considerando, entre otros aspectos, la zona solicitada, el espacio curricular, el puntaje obtenido por las causales y la antigüedad docente.

Fechas claves de la convocatoria

La inscripción se realizará del 18 al 31 de agosto de 2026 y deberá efectuarse en el Instituto de Educación Superior de origen, a través de la Secretaría y en los horarios que establezca cada institución.

El postulante completará un formulario en línea para inscribirse en el concurso. Una vez completado y enviado, recibirá en su correo personal una copia en formato PDF como constancia del trámite iniciado. Esta es la que deberá presentar ante la institución conjuntamente con el resto de la documentación que avala el pedido y se especifica en la presente resolución.

La convocatoria se encuentra establecida mediante la Resolución 188/2026 de la Dirección de Educación Superior. Los docentes interesados en ampliar información, requisitos, y cronograma completo pueden consultar la resolución mencionada en https://drive.google.com/drive/folders/1sAV3m_EiQruyuAarjEFpN6PsTOq7ptmy?usp=sharing.