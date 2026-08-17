Impresionante encuentro en la montaña: cóndores sorprendieron a un conductor en la Ruta 7

Las impactantes aves fueron registradas este lunes a pocos kilómetros de Los Penitentes, en un sector ubicado junto al río Mendoza.

Un grupo de cóndores fue registrado este lunes a pocos kilómetros de Los Penitentes.

Un grupo de cóndores sorprendió este lunes a un automovilista que circulaba por la Ruta Nacional 7 rumbo a Los Penitentes. Las aves fueron registradas muy cerca del camino, en un sector ubicado entre la banquina y el río Mendoza.

El conductor se detuvo para observar la escena y grabó a los animales, que se encontraban prácticamente al costado de la ruta. Según relató a MDZ, el encuentro ocurrió aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros antes de llegar a Los Penitentes.

Cóndores sorprendieron a un conductor en la Ruta 7 “Ahí estaban, una locura. Son gigantes”, contó el lector que envió las imágenes a este medio. También señaló que los cóndores estaban reunidos en el sector próximo al río y que, según le comentaron, el frío habría provocado que distintos animales permanecieran en zonas más bajas.