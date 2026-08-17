Impresionante encuentro en la montaña: cóndores sorprendieron a un conductor en la Ruta 7
Las impactantes aves fueron registradas este lunes a pocos kilómetros de Los Penitentes, en un sector ubicado junto al río Mendoza.
Un grupo de cóndores sorprendió este lunes a un automovilista que circulaba por la Ruta Nacional 7 rumbo a Los Penitentes. Las aves fueron registradas muy cerca del camino, en un sector ubicado entre la banquina y el río Mendoza.
El conductor se detuvo para observar la escena y grabó a los animales, que se encontraban prácticamente al costado de la ruta. Según relató a MDZ, el encuentro ocurrió aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros antes de llegar a Los Penitentes.
“Ahí estaban, una locura. Son gigantes”, contó el lector que envió las imágenes a este medio. También señaló que los cóndores estaban reunidos en el sector próximo al río y que, según le comentaron, el frío habría provocado que distintos animales permanecieran en zonas más bajas.
Las impactantes imágenes de un grupo de cóndores al lado de la ruta
El material fue compartido con MDZ por @geri_martin09, quien permitió la difusión de las imágenes de esta particular postal de la cordillera mendocina.