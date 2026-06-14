Cortes en el Acceso Este: estas son las líneas de colectivo que modificarán su recorrido
A partir de este martes habrá cortes totales en distintos tramos del Acceso Este, los cuales se extenderán por, al menos, tres meses.
Tal como se había anunciado en los últimos días, la semana entrante comenzarán los cortes totales en zonas del Acceso Este debido a las obras de reparación de la ruta 22. Los trabajos ya comenzaron en Maipú y en breve iniciarán también en Guaymallén.
En ese marco, desde el Gobierno habían adelantado que a partir del mediodía del martes habrá "cortes totales" en dos zonas del Acceso Este, los cuales, en principio, tendrán una duración de al menos 90 días.
Según se detalló, habrá un corte total sobre calzada sur (sentido de circulación Oeste - Este) en el tramo de puente de calle Serpa a puente de calle Cervantes por 90 días. Los vehículos serán desviados por la colectora sur.
Además, también se producirá una interrupción completa sobre calzada norte (sentido de circulación Este-Oeste) en el tramo de puente de calle Lamadrid a puente de calle Las Margaritas por 45 días. Los vehículos serán desviados por la colectora norte.
En ese marco, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, -en diálogo con el programa MDZ Club, de la MDZ Radio FM 105.5, había puesto énfasis en que no se trabajará con reducción de calzada, sino que habrá "desvío por colectora". Esta medida responde a la complejidad de las obras a realizar, especialmente en el tramo del Acceso Este en Guaymallén.
Ante este escenario, el servicio de transporte público se sensiblemente afectado. Con el corte total sobre el Acceso Este, las líneas de colectivo que habitualmente circulan por la zona en la que se llevarán adelante las obras deberán modificar su recorrido, afectando directamente a miles de mendocinos. Es por esto que desde el Gobierno solicitan que, a partir de este martes, los ciudadanos que sean usuarios de las líneas afectadas planifiquen con anticipación su viaje.
Para ello, podrán acudir a la app MendoTran para conocer en tiempo real el horario de cada línea.
Estas son las líneas que verán afectado su recorrido por el corte en el Acceso Este
Sentido Oeste-Este: colectora sur, desde el puente de calle Serpa hasta el puente de calle Cervantes.
- 294 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MAÑANA
- 295 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MEDIODÍA
- 620B – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN
- 620D – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN – TERMINAL DEL SOL – LAS CATITAS
- 707B – MENDOZA – RIVADAVIA EXPRESO POR BARRIALES
- 708B – UNCUYO – SAN MARTÍN – RIVADAVIA POR GIAGNONI
- 710B – UNCUYO – RIVADAVIA POR SAN MARTÍN
- 711B – UNCUYO – RIVADAVIA POR BARRIALES
- 715B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO
- 715E – EXPRESO – MENDOZA – SAN MARTÍN – LA PAZ
- 716B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO
- 724B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CALLE ROBERT
- 726B – UNCUYO – LA COLONIA POR SAN MARTÍN
- 757C – MENDOZA – PASIP – LAMADRID
- 757D – MENDOZA – PASIP VARIANTE
- 760A – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO
- 760C – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO POR LA POSTA
- 761A – MENDOZA – LA COLONIA JUNÍN DIRECTO
- 769A – MENDOZA – LA PAZ EXPRESO
- 769E – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO
- 769F – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO POR SAN MARTÍN
- 787B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ
- 798A – MENDOZA – F. L. BELTRÁN ESCOLAR
Sentido Este-Oeste: colectora norte, desde el puente de calle Lamadrid hasta el puente de calle Las Margaritas.
- 620A – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN
- 620C – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN – LAS CATITAS – TERMINAL DEL SOL
- 708A – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN – UNCUYO
- 708C – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN POR CALLE BELGRANO – UNCUYO
- 710A – RIVADAVIA – CALLE BELGRANO – UNCUYO POR SAN MARTÍN
- 710C – RIVADAVIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN
- 715A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO
- 715C – LA PAZ – UNCUYO POR RUTA 7 Y 50 – MENDOZA
- 715D – LA PAZ – MENDOZA – UNCUYO – EXPRESO
- 715F – LA PAZ – LAS CATITAS – SAN MARTÍN – MENDOZA
- 716A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO
- 724A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CALLE ROBERT
- 726A – LA COLONIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN
- 761B – LA COLONIA JUNÍN – MENDOZA DIRECTO
- 769C – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO POR SAN MARTÍN
- 769D – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO
- 787A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ