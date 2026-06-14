Cortes en el Acceso Este: estas son las líneas de colectivo que modificarán su recorrido

Tal como se había anunciado en los últimos días, la semana entrante comenzarán los cortes totales en zonas del Acceso Este debido a las obras de reparación de la ruta 22. Los trabajos ya comenzaron en Maipú y en breve iniciarán también en Guaymallén.

En ese marco, desde el Gobierno habían adelantado que a partir del mediodía del martes habrá "cortes totales" en dos zonas del Acceso Este, los cuales, en principio, tendrán una duración de al menos 90 días.

Según se detalló, habrá un corte total sobre calzada sur (sentido de circulación Oeste - Este) en el tramo de puente de calle Serpa a puente de calle Cervantes por 90 días. Los vehículos serán desviados por la colectora sur.

Además, también se producirá una interrupción completa sobre calzada norte (sentido de circulación Este-Oeste) en el tramo de puente de calle Lamadrid a puente de calle Las Margaritas por 45 días. Los vehículos serán desviados por la colectora norte.

En ese marco, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, -en diálogo con el programa MDZ Club , de la MDZ Radio FM 105.5 , había puesto énfasis en que no se trabajará con reducción de calzada, sino que habrá "desvío por colectora". Esta medida responde a la complejidad de las obras a realizar, especialmente en el tramo del Acceso Este en Guaymallén.

Ante este escenario, el servicio de transporte público se sensiblemente afectado. Con el corte total sobre el Acceso Este, las líneas de colectivo que habitualmente circulan por la zona en la que se llevarán adelante las obras deberán modificar su recorrido, afectando directamente a miles de mendocinos. Es por esto que desde el Gobierno solicitan que, a partir de este martes, los ciudadanos que sean usuarios de las líneas afectadas planifiquen con anticipación su viaje.

Para ello, podrán acudir a la app MendoTran para conocer en tiempo real el horario de cada línea.

Estas son las líneas que verán afectado su recorrido por el corte en el Acceso Este

Sentido Oeste-Este: colectora sur, desde el puente de calle Serpa hasta el puente de calle Cervantes.

294 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MAÑANA

295 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MEDIODÍA

620B – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN

620D – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN – TERMINAL DEL SOL – LAS CATITAS

707B – MENDOZA – RIVADAVIA EXPRESO POR BARRIALES

708B – UNCUYO – SAN MARTÍN – RIVADAVIA POR GIAGNONI

710B – UNCUYO – RIVADAVIA POR SAN MARTÍN

711B – UNCUYO – RIVADAVIA POR BARRIALES

715B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO

715E – EXPRESO – MENDOZA – SAN MARTÍN – LA PAZ

716B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO

724B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CALLE ROBERT

726B – UNCUYO – LA COLONIA POR SAN MARTÍN

757C – MENDOZA – PASIP – LAMADRID

757D – MENDOZA – PASIP VARIANTE

760A – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO

760C – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO POR LA POSTA

761A – MENDOZA – LA COLONIA JUNÍN DIRECTO

769A – MENDOZA – LA PAZ EXPRESO

769E – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO

769F – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO POR SAN MARTÍN

787B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ

798A – MENDOZA – F. L. BELTRÁN ESCOLAR

Sentido Este-Oeste: colectora norte, desde el puente de calle Lamadrid hasta el puente de calle Las Margaritas.