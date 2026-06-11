Megaobra del Acceso Este: cómo fue la puja entre empresas y cuál fue la propuesta clave

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves la adjudicación de la megaobra de remodelación del Acceso Este , en el tramo de Guaymallén. Se trata del punto de mayor circulación vehícular del Gran Mendoza y la construcción estará a cargo de las empresas Ayfra SRL y Green SA que se impusieron en una licitación contra otros seis oferentes. El punto clave de la puja entre las firmas fue la propuesta de ejecutar la obra en 22 meses, un plazo sensiblemente menor al previsto originalmente.

Este lunes el gobernador Alfredo Cornejo firmó el Decreto Nº 1138, a través del cual adjudicó a la Unión Transitoria (UT) de las empresas Ayfra SRL y Green SA la ejecución de la obra de refuncionalización de la Ruta Provincial 22, comúnmente conocida como Acceso Este , en el tramo que va desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González.

Asimismo, el Gobierno provincial determinó que la obra tendrá un presupuesto total de $88.465.201.385,15. La obra básica demandará una inversión de $ 63.902.882.488,08, a lo que se le suma un desembolso previsto de $ 24.537.318.897,07 por variaciones de precios y un monto de $25.000.000 destinado a gastos generales de obra.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 22 meses y desde el Gobierno provincial aseguran que los trabajos comenzarán en el mes de julio y junto a la Municipalidad de Guaymallén se planea lanzar una estrategia para mitigar las complicaciones de tránsito que traerá la intervención.

En la licitación se había previsto que la remodelación de este tramo del Acceso Este demorara 30 meses, pero la propuesta de Ayfra y Green de reducir 8 meses los tiempos fue lo que terminó inclinando la balanza a su favor en la puja con el resto de oferentes.

carteleria obra acceso este 3 Las obras en el Acceso Este en el tramo de Guaymallén comenzarán en junio. Walter Moreno/MDZ

La puja entre empresas por la mega obra del Acceso Este

Además de la UT de Ayfra y Green se presentaron otras seis propuestas a la licitación de la remodelación del Acceso Este en el tramo de Guaymallén.

El resto de los oferentes fueron la UT de Constructora San José SRL, Tolcon SA y CEOSA; la UT de Corporación del Sur SA y José Chediack SAICA; la UT de SEMISA, Hugo del Carmen Ojeda SA y Obras Andinas SA; Da Fré Obras CIviles SA junto a Panedile Argentina; Vialmani SA; y José Cartellone Construcciones Civiles SA.

Uno de los oferentes quedó afuera del proceso licitatorio en las primeras instancias. Se trata de Vialmani SA que durante el acto de apertura de las ofertas, por un error involuntario, no advirtió que en la presentación del Sobre N° 1 con el Plan de Trabajos contenía la inclusión de valores monetarios, circunstancia que se encuentra expresamente sancionada con la no admisión de la propuesta.

De esta manera, la Comisión Evaluadora de Ofertas analizó el resto de los ofrecimientos y dispuso el siguiente orden de mérito de las ofertas básicas presentadas.

José Cartellone Construcciones Civiles SA. Ayfra y Green Constructora San José SRL, Tolcon SA y CEOSA Da Fré Obras CIviles SA y Panedile Argentina Corporación del Sur SA y José Chediack SAICA SEMISA, Hugo del Carmen Ojeda SA y Obras Andinas SA

Pero además, la comisión tomó en consideración la opinión de la Municipalidad de Guaymallén. Según consta en el decreto, el intendente Marcos Calvente resaltó como elemento fundamental el plazo de la obra, que fue destacado por tres oferentes que presentaron una propuesta variante con reducción de plazo.

Acceso Este obras- MDZ 11 Zonda fotos- MDZ

Corporación del Sur SA y José Chediack SAICA por un lado y Da Fré Obras CIviles SA y Panedile Argentina por otro propusieron realizar la obra en 24 meses, mientras que Ayfra y Green plantearon la ejecución en 22 meses.

“La reducción del plazo de ejecución es una condición estructural que impacta directamente en la eficiencia del proyecto, en la economía de los gastos fijos que le produce el Estado estar en ejecución – preventores, movilidades, mantenimiento de la red semafórica, adecuación de calzadas – y en la disminución del impacto negativo sobre la población afectada …disminuir los costos indirectos asociados a la obra, tales como desvíos del transporte público…la reducción de tiempos permite anticipar beneficios económicos concretos y favorece el desarrollo económico, comercial y laboral de toda el Área Metropolitana”, expresó el jefe comunal.

Por qué ganaron Ayfra y Green

Finalmente, el Gobierno provincial adjudicó a las empresas Ayfra SRL y Green SA la obra de remodelación del Acceso Este en el tramo de Guaymallén por su propuesta de ejecutar los trabajos en un plazo de 22 meses y realizando una oferta un 9,4% por debajo del presupuesto oficial.

“Dicha adjudicación se funda en un razonamiento integral de las propuestas realizado por la Comisión de Estudio de Propuestas; atento a que, si bien la oferta presentada por el oferente José Cartellone Construcciones Civiles SA obtuvo el mayor puntaje en el orden de mérito de las ofertas básicas, el oferente Ayfra SRl-Green SA resultó segundo en el orden de mérito de la oferta básica y primero en la puntuación de la oferta técnica (95%)”, consta en el decreto firmado por Cornejo.

Asimismo, destacaron que se añadió un estudio de tránsito que presenta una mejor oportunidad de hacer una correcta validación de los desvíos, proponiendo ejecutar la obra en un plazo de 22 meses y manteniendo el precio de la propuesta.

En este sentido, advirtieron que fue “una propuesta conveniente considerando las ventajas y factores ajenos al costo”.