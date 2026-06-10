Las medidas de Guaymallén para "contener" el colapso de tránsito por las obras del Acceso Este

La Municipalidad de Guaymallén se prepara en estos días para iniciar una de las obras viales más importantes de los últimos años, que será la transformación del Acceso Este , con el objetivo de contener el tránsito y evitar el colapso en las calles de la comuna.

Ante esto, el intendente de la comuna, Marcos Calvente, lanzó una serie de medidas que implican una mayor cantidad de inspectores de tránsito, la utilización de la tecnología para agilizar los trámites frente a incidentes o accidentes de tránsito y, por supuesto, una mayor cantidad de controles en las calles, que son las que servirán de vías alternativas ante el corte de una de las rutas más utilizada por los mendocinos.

"Estamos entrando como municipio en una etapa muy compleja, inédita, y que tiene que ver con la remodelación integral de la obra del Acceso Este . Una obra tan necesaria como molesta, que va a generar condiciones inéditas en el manejo del tránsito en nuestro departamento", admitió el jefe comunal.

Frente a ese escenario, Calvente anunció que el plantel de inspectores viales de Guaymallén fue cuadruplicado, al pasar de 20 agentes a una dotación cercana a los 80 inspectores, cifra que incluso podría seguir aumentando en los próximos meses, tal como mencionó.

Al mismo tiempo, comentó que se amplió la flota destinada exclusivamente a tareas de tránsito , que pasarán de 5 a 20 movilidades. De ellos, habrá también 4 camionetas más y varias bicicletas, que serán utilizadas por los inspectores de tránsito para recorrer las zonas de alto tránsito.

Otro de los cambios relevantes que sumó Calvente es la creación de una unidad motorizada especializada en el relevamiento de accidentes viales -con 11 motos más- una iniciativa impulsada desde el Concejo Deliberante. A partir de esta modificación, todos los inspectores de tránsito contarán con las facultades para intervenir en siniestros viales leves.

2fa58bc9-98f4-483e-bf5b-abf780d47ca2 Nuevos inspectores de tránsito en Guaymallén. Prensa Guaymallén

Resoluciones más rápidas de accidentes y una nueva función de "Gina"

Pero como dato importante, Calvente señaló que se trabajará para "agilizar" la remoción de vehículos involucrados en accidentes menores y evitar que estos incidentes generen demoras adicionales en corredores críticos como el Acceso Este.

"Un accidente leve puede ser relevado bajo la asistencia de un inspector de tránsito sin la necesidad imperiosa de que accidentología intervenga. Eso va a permitir despejar rápidamente la zona y mejorar las condiciones del flujo vehicular", explicó el intendente.

La estrategia municipal también incorpora nuevas herramientas tecnológicas. Desde ahora, el chatbot Gina permitirá realizar denuncias y reportes de siniestros viales de forma digital, una gestión que hasta el momento requería procedimientos presenciales o la intervención de distintos organismos.

A través de la plataforma, los involucrados podrán cargar documentación y efectuar la denuncia correspondiente para que el hecho quede debidamente registrado desde el punto de vista administrativo y jurídico. Asimismo, cualquier persona que observe un accidente podrá reportarlo y activar una respuesta más rápida por parte de los equipos municipales.

Calvente destacó que el nuevo sistema también permitirá reducir tiempos de actuación, al sostener "antes se realizaba la denuncia a través del 911 y desde allí se informaba a nuestro centro de monitoreo. Estos plazos cortos y esta agilización de los trámites dan una mejor respuesta en términos de transitabilidad y seguridad", señaló.