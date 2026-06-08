Los captaron robando, se dieron a la fuga y fueron detenidos tras una persecución en Guaymallén

Los sospechosos fueron detectados por cámaras de seguridad y detenidos cuando intentaban huir con una rueda, una cubierta y elementos de cañería robados.

Los sospechosos fueron detenidos cuando intentaban escapar con los elementos robados. (Foto ilustrativa)

Dos hombres fueron detenidos la noche del domingo luego de ser sorprendidos con distintos elementos robados de una vivienda ubicada en el departamento de Guaymallén. Tras avistar a los efectivos, los sospechosos se dieron a la fuga, sin embargo fueron detenidos tras una perecución.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se inició cerca de las 23 cuando operadores del Centro de Monitoreo de Cámaras (CEO) detectaron movimientos sospechosos en inmediaciones de calle Arenales al 300 y dieron aviso a la Policía.

Fueron detenidos tras una persecución Con la información aportada, efectivos se desplazaron hasta la zona y localizaron a los sospechosos. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, aunque fueron alcanzados e interceptados a pocos metros.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron una rueda completa, una cubierta y diversos elementos de cañería que transportaban los sospechosos.

Posteriormente, los efectivos lograron ubicar al propietario de los objetos, quien constató que habían sido sustraídos de un galpón y de un automóvil que se encontraba estacionado en el interior de su vivienda.