Los captaron robando, se dieron a la fuga y fueron detenidos tras una persecución en Guaymallén
Los sospechosos fueron detectados por cámaras de seguridad y detenidos cuando intentaban huir con una rueda, una cubierta y elementos de cañería robados.
Dos hombres fueron detenidos la noche del domingo luego de ser sorprendidos con distintos elementos robados de una vivienda ubicada en el departamento de Guaymallén. Tras avistar a los efectivos, los sospechosos se dieron a la fuga, sin embargo fueron detenidos tras una perecución.
De acuerdo con información policial, el procedimiento se inició cerca de las 23 cuando operadores del Centro de Monitoreo de Cámaras (CEO) detectaron movimientos sospechosos en inmediaciones de calle Arenales al 300 y dieron aviso a la Policía.
Fueron detenidos tras una persecución
Con la información aportada, efectivos se desplazaron hasta la zona y localizaron a los sospechosos. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, aunque fueron alcanzados e interceptados a pocos metros.
Durante la requisa, los uniformados secuestraron una rueda completa, una cubierta y diversos elementos de cañería que transportaban los sospechosos.
Posteriormente, los efectivos lograron ubicar al propietario de los objetos, quien constató que habían sido sustraídos de un galpón y de un automóvil que se encontraba estacionado en el interior de su vivienda.
Por disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén, los elementos fueron secuestrados y restituidos a su propietario, mientras que los dos hombres quedaron detenidos a disposición de la Justicia.