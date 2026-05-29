El pedido de los empresarios por el comienzo de las obras en el Acceso Este

El Acceso Este sufrirá una transformación total en los próximos meses . Las obras prometen descongestionar el ingreso a la ciudad y la conexión norte-sur de Guaymallén. Sin embargo, las tareas preocupan a la asociación de empresarios del carril Rodríguez Peña que temen un colapso de la arteria de la zona industrial.

Esta semana, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó en diálogo con MDZ Club en MDZ Radio 105.5 FM que habrá cortes totales en algunos tramos mientras se lleve adelante la remodelación del Acceso Este.

“Cuando comiencen las obras sobre todo en el tramo de Guaymallén va a ser todo más complejo porque en ese lugar la ruta se eleva en tres puntos y elevar la ruta requiere cortarla”, dijo el funcionario de Alfredo Cornejo.

“Uno puede diseñar alternativas, pero la realidad es muy dinámica por lo que quizás a una hora conviene una y en otro horario conviene otra alternativa. La idea es aprovechar las herramientas de la tecnología y poder programar el viaje sabiendo que habrá demorar porque en algunos momentos la ruta va a estar cortada y se van a cargar mucho las calles laterales”, agregó.

lateral acceso este obras tercera via La remodelación del Acceso Este prevé tres puntos de elevación. Alf Ponce Mercado / MDZ

El pedido para que no colapse el carril Rodríguez Peña

Desde la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe) indicaron que hace unos meses atrás se constituyó una Mesa de Tránsito integrada por Aderpe y los municipios de Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú y el Ministerio de Infraestructura.

En esta mesa los actores relevan información, analizan escenarios y comunican a todas las empresas y actividades que integran el corredor Rodríguez Peña las distintas alternativas previstas durante el desarrollo de la obra.

“Uno de los principales objetivos fue entender el impacto que podía generar el traslado del flujo vehicular hacia arterias que hoy no están preparadas para soportar una sobrecarga de tránsito”, explicó Manuel Ponce, presidente de Aderpe en un comunicado oficial.

camiones carril rodriguez peña (1).JPG Por el carril Rodríguez Peña circulan más de 20.000 vehículos diarios. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Según los relevamientos realizados por Aderpe, actualmente circulan más de 20.000 vehículos diarios por el carril Rodríguez Peña, de los cuales entre 2.000 y 3.000 corresponden a transporte de carga pesada. En paralelo, el Acceso Este registra un tránsito superior a los 120 mil vehículos por día.

“En este contexto, valoramos las alternativas planteadas por las empresas adjudicatarias para evitar un cierre total del Acceso Este y reducir el impacto sobre calles internas y corredores industriales”, indicaron desde Aderpe.

“Se han propuesto mecanismos de mitigación para que parte de la circulación pueda mantenerse sobre algunos tramos del Acceso Este mientras avanzan las obras. Esto permitirá disminuir la derivación masiva de vehículos hacia Rodríguez Peña y otras arterias que podrían colapsar”, sostuvo Ponce.

Las obras en el Acceso Este

La remodelación del Acceso Este forma parte de una transformación integral de 30,4 kilómetros, desde el Nudo Vial de Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira. El Gobierno provincial dividió el proyecto en dos grandes tramos, debido a la complejidad del corredor y a los distintos tipos de tránsito que circulan por la zona.

En Maipú, los trabajos sobre el tramo interurbano y productivo comenzaron la seman pasada. Esa zona del Acceso Este es estratégica porque concentra circulación de camiones, vehículos particulares y transporte vinculado con la actividad económica del Este mendocino.

En Guaymallén, la intervención irá desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González. Es el tramo urbano y el de mayor movimiento vehicular, con más de 120.000 vehículos por día. Allí las obras están previstas para junio y apuntarán a aliviar la saturación, ordenar los ingresos a barrios y mejorar la seguridad vial.