Qué planean hacer en la Rodríguez Peña cuando empiecen las obras en el Acceso Este

La Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe) analizó cómo será el impacto de la megaobra que se aguarda en el Acceso Este en los próximos meses, teniendo en cuenta que se espera que el carril Rodríguez Peña funcionará como una alternativa para una buena porción de automovilistas que circulan día a día por estas rutas.

En el marco de su 41º aniversario, presentó una serie de "acciones concretas" y simulaciones dentro del Consorcio Mixto que preside, integrado por los municipios de Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú, más representantes del Gobierno de Mendoza.

El encuentro tuvo como eje el análisis y la planificación de medidas para intentar ordenar el tránsito en el carril Rodríguez Peña, ante el inminente inicio de las obras en el Acceso Este.

Según informaron, el carril Rodríguez Peña resulta "estratégico" para la actividad económica de la provincia: se estima que circulan más de 20.000 vehículos diarios -de los cuales 2.000 son vehículos pesados-, conectando a más de 500 empresas industriales, comerciales y de servicios radicadas en una de las zonas industriales más importantes de Mendoza.

En este contexto y teniendo en cuenta las obras en el Acceso, se presentaron los resultados de una simulación del tránsito en Rodríguez Peña, evaluando escenarios con y sin modificaciones. La exposición estuvo a cargo del ingeniero Alejandro Elaskar, junto a técnicos y especialistas en tránsito.

camiones carril rodriguez peña (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Entre las principales propuestas analizadas, se destacó la incorporación de rotondas en distintas intersecciones del carril provincial, con el objetivo de optimizar la fluidez vehicular y reducir la dependencia de semáforos, identificados como uno de los principales factores de congestión en la zona.

Luego de la presentación de la simulación, se acordó avanzar en la elaboración de un proyecto integral que permita implementar las modificaciones propuestas sobre el carril.

Asimismo, se planteó la necesidad de reforzar los controles viales y promover una mayor responsabilidad en la conducción, especialmente en relación al respeto de las normas vigentes, como la prohibición de detenerse en el quinto carril central y el cumplimiento de la velocidad máxima de 60 km/h.

Las acciones serán coordinadas de manera conjunta entre los tres municipios involucrados, con el acompañamiento de los organismos provinciales, y estarán respaldadas por campañas de comunicación para informar a la ciudadanía sobre los cambios en la circulación y los momentos de mayor impacto vial.

Campaña de concientización vial en el Carril Rodríguez Peña

Con el objetivo de promover una circulación más segura y ordenada, Aderpe impulsa una campaña de concientización vial en el Carril Rodríguez Peña, uno de los principales ejes de conectividad y desarrollo productivo de Mendoza.

La iniciativa se lleva adelante de manera conjunta con el Gobierno provincial y las municipalidades de Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú, en el marco de una agenda común orientada a mejorar la seguridad vial en una zona clave para la actividad industrial y logística de la provincia.

DSC_6630 Reunión de Aderpe.

El Carril Rodríguez Peña constituye el corredor de la zona industrial más importante de Mendoza, por donde circulan diariamente miles de vehículos particulares, transporte de carga y trabajadores. En este contexto, la campaña busca reforzar conceptos fundamentales para la convivencia vial:

Respetar la velocidad máxima de 60 km/h

Utilizar correctamente el quinto carril, destinado exclusivamente para giros

Promover conductas responsables que prioricen la seguridad de todos

Desde Aderpe destacaron que “respetar las normas de tránsito no es solo una obligación, sino una acción concreta de cuidado colectivo, especialmente en un corredor tan transitado y estratégico para la economía provincial”.

Asimismo, esta acción cobra especial relevancia ante el inicio de las obras en el Acceso Este, previsto en las próximas semanas, lo que generará un incremento en el flujo vehicular sobre vías alternativas como Rodríguez Peña. Este escenario refuerza la necesidad de anticiparse, ordenar y concientizar para evitar incidentes y mejorar la circulación.