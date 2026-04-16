De gira por España: Axel Kicillof se reunió con una funcionaria de Pedro Sánchez

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , inició en Madrid su gira internacional donde las señales políticas y económicas no faltaron.

En su primer día de actividades, mantuvo una reunión con la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, y luego encabezó un encuentro con empresarios europeos con el objetivo de atraer inversiones hacia la provincia de Buenos Aires.

El encuentro con Díaz, referente del espacio de izquierda en el gobierno español, tuvo un fuerte contenido en materia de políticas laborales.

Ambos dirigentes intercambiaron experiencias sobre ampliación de licencias parentales, regulación del trabajo en plataformas digitales y reconocimiento de derechos para trabajadoras de casas particulares.

También analizaron los desafíos que enfrentan los Estados para adaptar sus marcos regulatorios a nuevas formas de empleo, en un contexto de transformación tecnológica y cambios en el mercado laboral.

Kicillof aprovechó la reunión para exponer algunas herramientas aplicadas en la Argentina, como el Procedimiento Preventivo de Crisis, políticas contra el trabajo infantil, mesas de productividad tripartitas y la legislación sobre teletrabajo.

El foco puesto en atraer inversiones

Más tarde, el gobernador se reunió con empresarios de distintos sectores —energía, tecnología, alimentos, entretenimiento y fondos de inversión— interesados en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas.

El encuentro se dio en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre económica, donde las provincias buscan posicionarse como destinos atractivos para el capital extranjero.

Kicillof destacó el peso de Buenos Aires en la economía nacional: “Concentra al 40% de la población y es el motor de la industria, el agro y la actividad económica del país”, sostuvo.

Infraestructura y crisis económica

Durante su exposición, el mandatario puso el acento en la necesidad de fortalecer áreas clave como infraestructura, educación y salud, en medio de un escenario económico adverso.

En ese sentido, planteó que la gestión provincial apunta a sostener la actividad y acompañar a los sectores más afectados por la crisis.

Una señal hacia Europa

La gira también tiene una dimensión política más amplia.

Kicillof remarcó la importancia de profundizar los vínculos entre América Latina y Europa, en un contexto global donde las alianzas estratégicas cobran mayor relevancia.

“Es fundamental explorar la cooperación entre nuestras regiones para generar herramientas que impulsen el desarrollo y la integración”, señaló.

Lectura política de la gira

El viaje del gobernador se produce en paralelo a las tensiones internas con el gobierno nacional y funciona como una plataforma para proyectar su perfil internacional.

Con foco en inversiones y con guiños a agendas laborales más reguladas, Kicillof busca diferenciarse del rumbo económico de la administración de Javier Milei y consolidar su posicionamiento político en un escenario cada vez más polarizado.