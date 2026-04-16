El fiscal Marijuan denunció a un funcionario de Axel Kicillof por corrupción y encendió las alarmas

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia en la que advierte sobre la posible existencia de una red de lavado de dinero y pago de coimas vinculada al sistema de fotomultas . La investigación pone el foco en el empresario Leandro Camani y en el ministro de Axel Kicillof , Martín Marinucci , de acuerdo con una presentación judicial.

El expediente tiene su origen en la Investigación Preliminar N° 141, iniciada en enero, donde se describe un mecanismo mediante el cual Camani, a través de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., habría firmado convenios con universidades públicas con el objetivo de eludir procesos de licitación, consigna NA.

Según el dictamen, el esquema tendría como finalidad “lavar dinero para poder pagarles coimas a los funcionarios públicos”, a cambio de manejar la recaudación de multas en distintos distritos del país. En este circuito, la Universidad Nacional de San Martín y su fundación Funintec aparecen como piezas centrales en calidad de intermediarias.

De acuerdo con la denuncia, los municipios bonaerenses suscriben convenios de asistencia técnica con la universidad, que luego delega la operatoria en la fundación. Esta, a su vez, subcontrata a las empresas vinculadas a Camani, configurando un esquema indirecto de contratación.

El reparto de los ingresos provenientes de las multas es otro de los puntos señalados: el 70% quedaría en manos de la estructura conformada por la universidad y las empresas, mientras que el 30% restante correspondería a los municipios. Para el fiscal, este mecanismo habilitaría el desvío de sumas millonarias. Como ejemplo, se menciona el caso de La Matanza, que habría transferido más de 3.758 millones de pesos a Funintec entre enero y septiembre de 2024.

La investigación también sostiene que parte de esos fondos se canalizaría mediante facturación apócrifa, a través de empresas fantasma o contribuyentes inscriptos como monotributistas, con el objetivo de concretar pagos ilegales a funcionarios.

El fiscal Marijuan investiga una presunta red de corrupción en el sistema de fotomultas en la Provincia de Buenos Aires El fiscal Marijuan investiga una presunta red de corrupción en el sistema de fotomultas en la Provincia de Buenos Aires NA

En el escrito judicial se menciona además una presunta articulación con áreas del Estado, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría de Transporte de la Nación y dependencias del gobierno bonaerense. En ese marco, Camani es señalado como el presunto organizador del esquema, junto a personas que habrían actuado como testaferros.

La presentación también vincula a Marinucci con una posible asociación ilícita junto a Camani y Diego Alfredo Lepera. A su vez, el secretario de Extensión de la UNSAM, Diego Kampel, es mencionado como un actor clave en la facilitación de los contratos dentro del ámbito universitario.

Como parte de las medidas solicitadas, Marijuan pidió al juez federal que se investigue el caso bajo la figura de lavado de dinero, además de requerir informes patrimoniales a la ARCA, reportes a la UIF y la posibilidad de realizar allanamientos en la UNSAM y en FUNINTEC para secuestrar documentación relevante.

La causa, además, podría acumularse con otros expedientes que tramitan en la justicia federal de Tres de Febrero, donde se investigan presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas en al menos once municipios, entre ellos General Pueyrredón, Zárate, Morón, San Isidro y San Martín.