Axel Kicillof desembarca en España: qué reuniones clave tendrá en Madrid y Barcelona

Axel Kicillof desembarca este jueves en Madrid con una agenda que combina reuniones con el gobierno español, un encuentro con inversores, la presentación de su libro y una cumbre internacional progresista que reúne a varios de los líderes más influyentes de la izquierda latinoamericana.

La jornada arranca a las 13, hora española —las 8 de la Argentina— con una reunión bilateral en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La contraparte será Yolanda Díaz , vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez y referente de Sumar, el espacio que aglutina a la izquierda española. El encuentro marca desde el inicio el tono ideológico de toda la visita.

Dos horas más tarde, a las 15 madrileñas, Kicillof se trasladará al Hotel Meliá Princesa para encabezar un encuentro con empresarios e inversores españoles. La cita busca proyectar a la provincia de Buenos Aires como destino de capital extranjero en un momento en que el gobierno nacional disputa ese mismo espacio con su propio discurso de apertura económica.

A las 18:30 de Madrid llegará uno de los momentos más personales de la gira: la presentación de su libro en El Ateneo, en un conversatorio compartido con el politólogo y profesor universitario Pablo Simón. El formato apunta a construir una imagen que trascienda la del funcionario y lo instale también como pensador político con proyección internacional.

La jornada del martes cerrará a las 20:30 con una cena en su honor en la Torre IE, uno de los edificios más emblemáticos del skyline madrileño, ubicado sobre el Paseo de la Castellana. El encuentro reunirá a figuras del mundo académico, empresarial y político español.

Barcelona y el alcalde Collboni: la segunda escala de la gira

Tras la intensa jornada madrileña, el gobernador se trasladará a Barcelona para reunirse con el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. La visita a la capital catalana añade otra dimensión a un viaje que combina la agenda nacional española con los vínculos subnacionales que la provincia de Buenos Aires viene tejiendo con gobiernos locales europeos.

La cumbre que incomoda a Milei: Kicillof junto a Lula, Petro, Orsi y Sheinbaum

El momento de mayor carga geopolítica llegará entre el viernes y el sábado, cuando Kicillof participe de la Movilización Progresista Mundial en Barcelona, una cumbre convocada por el propio Pedro Sánchez. El evento busca articular una respuesta colectiva al avance del nacionalismo de derecha liderado por Estados Unidos e Israel, el eje al que el gobierno de Milei se ha alineado con entusiasmo.

En ese foro, el gobernador bonaerense compartirá escenario con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; y la de México, Claudia Sheinbaum, entre otros líderes. Kicillof intervendrá en paneles sobre multilateralismo, nuevo orden global y los principales desafíos internacionales, temas que le permitirán desplegar una visión del mundo diametralmente opuesta a la que predica la administración libertaria.

Antes de partir, recibió al embajador español en Buenos Aires

Como antesala del viaje, Kicillof recibió el martes en la gobernación al embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, en una reunión en la que también estuvo presente el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. Un gesto de cortesía diplomática que también sirve para encuadrar institucionalmente una gira con una carga política que difícilmente pase inadvertida en ninguna de las dos orillas del Atlántico.