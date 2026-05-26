Axel Kicillof premió a un histórico barón del Conurbano con una de las cajas más "suculentas" de la provincia

Axel Kicillof mueve fichas en su carrera por el sillón de Rivadavia . En las últimas horas designó al exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo , como presidente de Provincia Seguros, la nave insignia del grupo BAPRO . El histórico barón del Conurbano -ninguneado por La Cámpora - viene realizando un trabajo “subterráneo” en el armado nacional de la campaña presidencial el gobernador bonaerense.

La llegada de Alberto Descalzo a la conducción de la empresa estatal de seguros, una de las cajas más codiciadas y poderosas de la provincia de Buenos Aires, no es una casualidad técnica. Es el pago “tardío” del trabajo intensivo como el principal articulador de enlaces entre Axel Kicillof y las distintas terminales peronistas del interior del país.

El histórico barón del Conurbano bonaerense viene operando de manera subterránea desde antes del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) - la corriente política del gobernador- para instalar, gracias a los contactos que mantiene por su paso al frente de la Federación Argentina de Municipios, la candidatura a presidente de Axel Kicillof en las elecciones del próximo año.

Alberto Descalzo el embajador del MDF que recorre el pais en busca de adhesiones a la candidatura a presidnete de Axel Kicillof

El trabajo territorial desplegado por Descalzo a nivel nacional, le permitió sentarse en la mesa chica del armado del MDF . El exintendente de Ituzaingó fue uno de los primeros popes del peronismo bonaerense en mostrar su alineamiento incondicional para con el gobernador, afirmando, cuando Kicillof recién empezaba a dar signos de sus intenciones presidencialistas: “Ese compañero de la provincia de Buenos Aires, ese compañero Axel que nos acompaña y al que vamos a acompañar”.

En el universo peronista la lealtad siempre se paga, algo que nunca entendió La Cámpora que una y otra vez desplazo de los principales lugares, llegando a sacar a Alberto Descalzo de la lista a legisladores nacionales. Y hasta le plantaron una interna en Ituzaingó; con el respaldo del intendente camporista de Hurlingham, Damián Celsi, postulando a “la piquetera” Natalia “Nati” Peluso para hacerle frente al poderoso barón del Conurbano que se quedó con la conducción del partido en su distrito.

Como dijo a MDZ, un gran conocedor del peronismo bonaerense “Axel le está pagando, un poco tarde, a Alberto (Descalzo) su lealtad -agregando- Este es un mensaje directo de Axel a La Cámpora y sus socios”.

La aseguradora del BAPRO, una caja de más de 300.000 millones

Provincia Seguros es un eslabón neurálgico del Grupo BAPRO, para tomar dimensión la aseguradora estatal bonaerense cerro el balance de 2025 exhibiendo una recaudación en primas emitidas por la suma de $303.398 millones. Consolidándose como la empresa más importante del holding estatal que también maneja Provincia ART, Provincia Leasing, Provincia Fondos y Provincia Net.

El reparto discrecional de cargos enciende alarmas en la oposición

Es de destacar que la llegada de Alberto Descalzo a la presidencia de Provincia Seguros, encendió las alarmas en la oposición legislativa, cuestionando al gobernador por el uso discrecional y político del directorio del Banco Provincia y las empresas del Grupo BAPRO en beneficio de sus aspiraciones presidenciales.

En dialogo con este diario, el presidente del bloque de senadores de HECHOS, Marcelo Leguizamón, afirmó: “Esperemos que a partir del 2027 cambie y quien gobierne la provincia de Buenos Aires deje de usar el directorio del BAPRO de manera discrecional, algo que han hecho todas las fuerzas políticas”.

“El caso más emblemático fue lo que ocurrió el año pasado. Muchos de los partidos que dicen ser oposición, en diciembre, cambiaron sus votos para apoyar el presupuesto y el endeudamiento de Kicillof a cambio de lugares en el directorio del BAPRO y empresas de la provincia”, destacó el legislador platense referenciado en el armado de los hermanos Passaglia.

Por su parte, desde La Libertad Avanza el senador provincial Matías de Urraza, dijo a MDZ: “Kicillof sigue pagando favores políticos con plata de los contribuyentes y está más concentrado en su carrera presidencial y en las internas con el kirchnerismo que en resolver los problemas reales de los bonaerenses. Estamos completamente abandonados”.

Agregando, “lamentablemente el comportamiento no es nuevo. El año pasado Kicillof amplió a 14 la cantidad de directores del BAPRO, superando el número que tiene el Banco Nación, por ejemplo. Ahora entrega Provincia Seguros a un barón del Conurbano”.

Asimismo, Matías de Urraza afirmó: “Por eso presenté una serie de proyectos para desmantelar estas cajas políticas, como lo son la Defensoría del Pueblo, el INCAA bonaerense, varios fondos fiduciarios y consejos provinciales. Estamos decididos a terminar con la estafa kirchnerista”, finalizó el senador de La Libertad Avanza.

El acuerdo con “los señores feudales” de Ituzaingó

La simbiosis entre Axel Kicillof y la familia Descalzo es total, abarcando varios frentes. Mientras el patriarca de la familia, asume el control de la “nave insignia” del grupo BAPRO, con una billetera bien abultada para expandir el MDF a nivel nacional; su hijo Pablo, actual intendente de Ituzaingó, mantiene el control territorial del municipio alineado con la gobernación bonaerense.

Desde calle 6, reconocen que la jugada de poner a Alberto Descalzo al frente de Provincia Seguros, es netamente política. Axel Kicillof sigue ubicando en lugares estratégicos, con abultadas cajas estatales, a sus alfiles más leales para blindar su candidatura presidencial frente a la feroz disputa con Cristina Kirchner y La Cámpora.