Axel Kicillof lideró el reclamo del peronismo bonaerense contra Javier Milei y reunió a intendentes de todo el país

El peronismo bonaerense volvió a mostrarse en clave federal con una convocatoria que reunió a más de un centenar de intendentes de todo el país y que tuvo al gobernador Axel Kicillof como principal figura política. La jornada combinó una acción institucional con un mensaje político directo contra el rumbo económico del presidente Javier Milei.

El encuentro se desplegó en dos tiempos: primero, con una foto de los jefes comunales frente a la Casa Rosada y la presentación de un petitorio en el Ministerio de Economía; luego, con un acto en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde Kicillof encabezó el cierre junto a dirigentes de distintas provincias.

La movida reunió a unos 150 intendentes de distritos de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego, entre otros. Hubo representación transversal del peronismo, con presencia de espacios como el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora, el Frente Renovador y también sectores vecinalistas e incluso dirigentes del radicalismo.

El armado político tuvo como uno de sus principales organizadores al ministro bonaerense Gabriel Katopodis, acompañado por funcionarios clave del gabinete provincial como Carlos Bianco, Silvina Batakis, Javier Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez y Andrés Larroque.

También se sumó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien respaldó la iniciativa y aportó volumen político al reclamo.

Reclamo por fondos y obra pública

El eje formal de la convocatoria fue la presentación de un petitorio ante el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, con demandas concretas: la reactivación de la obra pública paralizada, la transferencia de fondos adeudados a las provincias y municipios, y la utilización de recursos del impuesto a los combustibles para financiar infraestructura.

Además, los intendentes reclamaron retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo y frenar el recorte de partidas nacionales, en un contexto de fuerte ajuste fiscal.

Kicillof: “Catástrofe social” y alternativa política

Durante su intervención, Kicillof endureció el tono contra la Casa Rosada y denunció una “deserción absoluta del Estado nacional”, a la que responsabilizó por una “verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica”.

“Mientras crecen las necesidades de la mayoría, el Gobierno incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas”, sostuvo el mandatario bonaerense, quien buscó posicionarse como referencia opositora en un escenario de creciente polarización.

En esa línea, planteó que el peronismo tiene la “responsabilidad” de construir una alternativa política: “No es solo cambiar nombres, sino modificar el modelo”, afirmó.

Intendentes y gobernadores, en clave de frente opositor

El presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, remarcó el rol territorial de los jefes comunales como “primer oído” de la sociedad y advirtió que “la situación no da para más”.

Por su parte, Quintela llamó a estructurar un proyecto político más amplio: “El peronismo tiene que ser la columna vertebral de un frente que nuclee a todos los que defienden a la Argentina”.

La jornada dejó así una doble señal: por un lado, el intento de los intendentes de presionar por recursos en medio del ajuste; por otro, el ensayo de una articulación política más amplia para enfrentar a La Libertad Avanza en el plano electoral.