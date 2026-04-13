La interna del PJ se traslada a Barcelona: Axel Kicillof se prueba el traje de presidente y Cristina Kirchner manda sus custodios

La interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner cruzará el Atlántico . El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajará a Barcelona para participar de un encuentro con distintos presidentes de centro-izquierda, liderado por Pedro Sánchez, donde Kicillof buscará probarse el traje de jefe de Estado . Pero allí también llegará una comitiva enviada por Cristina Kirchner que seguirá de cerca los pasos del gobernador .

Se trata de la Global Progressive Mobilisation en Barcelona, los días 17 y 18 de abril. Se trata de una cumbre internacional de líderes progresistas para contrarrestar el auge conservador y de la ultraderecha. Junto con Sánchez estarán los presidentes Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay), "para defender la democracia, la justicia social y los derechos fundamentales", según comentaron desde la organización.

Axel Kicillof viajará hasta Cataluña con una comitiva de funcionarios y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro. El gobernador comienza a probarse el traje de candidato para las próximas elecciones, así viajó a Tierra del Fuego hace diez días para participar de la vigilia por Malvinas y se reúne con distintos dirigentes y empresarios.

En ese contexto, viajará a Barcelona para tener fotos con la mayor cantidad de mandatarios de la región. Algo de esto intentó en 2024 cuando viajó a México para la asunción de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde, tras el faltazo de Javier Milei, fue la máxima autoridad de Argentina presente.

Sin embargo, el kirchnerismo seguirá de cerca los pasos de Kicillof y también irá a Barcelona. Claro, no lo harán en conjunto ni en la misma comitiva. Por orden de Cristina Kirchner, el senador Eduardo "Wado" De Pedro encabezará un grupo de dirigentes que viajarán como delegados de la expresidenta, que fue invitada, pero que no puede asistir, ya que se encuentra presa por la causa Vialidad.

Alicia Kirchner y Wado de Pedro en el Senado N/A

"Wado viaja en nombre de Cristina, con una delegación del Partido Justicialista", confirmó una fuente cercana al senador de La Cámpora. Institucionalmente, informaron: "La delegación del Partido Justicialista que encabeza Wado de Pedro viajará para sumarse a ese espacio internacional en defensa de la paz y la democracia. Planteará la crisis a la que el gobierno de Milei está arrastrando a la mayor parte de la población con la imposición de un modelo económico regresivo que, en palabras de Wado de Pedro, 'ya fracasó', y describirá la degradación institucional argentina".

Junto con De Pedro viajarán los diputados nacionales Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik, la economista Delfina Rossi, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ Gustavo Menéndez, la secretaria de Integración Regional del PJ Soledad Magno, y la diputada provincial y secretaria nacional de la Juventud Peronista Valentina Morán.

La agenda política en Barcelona

La agenda prevé dos jornadas de trabajo. El 17 de abril se desarrollarán seminarios, paneles y talleres impulsados por organizaciones asociadas, con ejes vinculados a la defensa de la democracia, la gobernanza económica, la transición digital, la acción climática, las migraciones y las estrategias de comunicación.

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El 18 de abril tendrá lugar un acto público con intervenciones de líderes globales, orientado a sintetizar los debates y proyectar una agenda común. El encuentro contará con más de 60 ponentes, más de 25 sesiones y representación de alrededor de 40 países.

Allí, los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner compartirán un cara a cara con el gobernador de Buenos Aires. Kicillof será el funcionario argentino con más alta representatividad, pero tendrá que lidiar con los enviados de Cristina Kirchner, que fue invitada pero no podrá participar.