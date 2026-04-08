Sorpresa: Axel Kicillof se reunió con los exreferentes del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , mantuvo ayer un encuentro en La Plata con dos exdirigentes del PRO distanciados de Mauricio Macri. Se trata del expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el extitular del bloque amarillo en ese cuerpo legislativo Nicolás Massot.

La reunión se inscribe en la estrategia del mandatario bonaerense de ampliar su armado político, tomando como eje el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que lanzó recientemente con proyección nacional.

Monzó, de origen peronista, fue uno de los principales armadores del PRO en 2015, cuando Mauricio Macri se impuso en el balotaje frente al candidato del Frente para la Victoria , Daniel Scioli. Por su parte, el dirigente bahiense Massot integra actualmente el bloque Encuentro Federal, donde comparte espacio con Miguel Pichetto .

El encuentro responde a una lógica similar a la que se observó el 24 de febrero, cuando Pichetto visitó a la expresidenta Cristina Kirchner —hoy distanciada políticamente de Kicillof— en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

En distintas intervenciones públicas, Kicillof sostuvo que es necesario “construir una alternativa a nivel nacional sin sectarismos” y remarcó que, de cara a una eventual disputa con La Libertad Avanza, “no alcanza solo con el peronismo ni la provincia de Buenos Aires”.

Ese planteo también fue expresado durante la presentación del MDF en Ensenada, donde el gobernador afirmó: “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires. Hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

Massot y Monzó se reunieron con Kicillof Massot y Monzó se reunieron con Kicillof NA

Con esa línea, el mandatario lanzó formalmente el MDF en diciembre pasado en la provincia de Buenos Aires, en un acto que reunió a unos 1.500 dirigentes políticos y gremiales, entre ellos referentes de la CGT. En marzo, replicó la iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires con una actividad en el Teatro Picadero.

Desde el entorno de Monzó y Massot destacaron el valor del encuentro y señalaron la importancia de sostener canales de diálogo entre espacios políticos diversos. En ese sentido, manifestaron la “satisfacción” por poder “dialogar de manera transversal” y expresaron el “deseo de que esto comience a ser algo normal y cotidiano. Que volvamos a recuperar el diálogo porque la situación del país es tan preocupante que lo ideológico no es un límite. Milei nos lleva a conversar a todos”.

En paralelo, y también con la mirada puesta en el escenario político de cara a 2027, Kicillof avanzará con nuevas actividades vinculadas a su espacio. En ese marco, tiene previsto presentarse en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, donde lanzará “MDF Universidad y Ciencia” en un acto público que se realizará el jueves 9 de abril a las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria.