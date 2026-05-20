El Gobierno afirma que la marcha federal por la salud está organizada por Axel Kicillof y denuncia deudas de la Provincia

El Gobierno salió al cruce de la marcha federal por la salud que se realiza este miércoles en el centro porteño y va en la misma sintonía con la movilización universitaria de la semana pasada al afirmar que “es una movida política contra la gestión de Milei. El Ministerio de Salud sostuvo que la manifestación que se lleva adelante en la zona de Plaza de Mayo “tiene un claro tinte político” e incluso nombre y apellido.

“Mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, la Provincia de Buenos Aires no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud ”, indicaron autoridades que consultó MDZ .

Para los libertarios, “el gobernador Axel Kicillof , el Ministro de Salud Kreplak, distintos funcionarios bonaerenses, y gremios como ATE, CIPPEC y FESPROSA están convocando activamente en redes”.

“Mientras tanto el Estado Nacional invierte casi 2 billones de pesos en la salud de los bonaerenses y la Provincia debe más de 644 mil millones a los hospitales SAMIC de gestión compartida con Nación”, denunciaron.

Nación denunció deudas de la Provincia de Buenos Aires

El Ejecutivo puntualizó que “Kicillof le debe a los hospitales SAMIC, que comparten con Nación, 644.700 millones de pesos”

“Además, IOMA le debe a estos mismos hospitales SAMIC y a los hospitales nacionales 14.700 millones de pesos de atención a los afiliados”, acusaron al mandatario provincial.

A su vez, aclararon que, a través de los distintos programas y atención a pacientes, el Ministerio de Salud de la Nación invierte 1.812.000.000.000 (1.8 billones de pesos).

“Estos programas son por la atención de los pacientes de la provincia de Buenos Aires en los hospitales nacionales y SAMIC, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis pagadas por el Garrahan, tratamientos e internaciones de alta complejidad, programas de discapacidad, de prevención de adicciones, del Remediar, de programas de curso de vida y Sumar+”, concluyeron.