El Gobierno prepara su jugada en medio de la marcha y reúne a las universidades para negociar los fondos

La Casa Rosada abrirá una mesa diálogo con foco en los hospitales universitarios. El Ejecutivo insiste en auditar los recursos y transparentar el sistema.

Fuentes oficiales remarcaron que, pese a la apertura al diálogo, el Gobierno mantiene firme su decisión de auditar el uso de los fondos públicos.

En un intento por bajar la tensión política, el gobierno de Javier Milei confirmó que convocará a las universidades nacionales a una mesa de diálogo tras la Marcha Federal Universitaria de este martes. El objetivo central de la administración de Javier Milei es rediscutir el esquema de financiamiento, con un enfoque prioritario en la situación de los hospitales universitarios y el control de los gastos.

Desde la Casa Rosada señalaron que la intención es abrir una instancia de conversaciones técnicas con los rectores para discutir la asignación presupuestaria. El Ejecutivo planea citar especialmente a los representantes de los centros de salud dependientes de las casas de estudio para revisar su funcionamiento y la distribución de partidas específicas.

Auditorías y transparencia: la condición oficial Fuentes oficiales remarcaron que, pese a la apertura al diálogo, el Gobierno mantiene firme su decisión de auditar el uso de los fondos públicos. Desde el oficialismo defendieron la necesidad de “transparentar” el sistema de financiamiento, condicionando cualquier incremento de partidas a nuevos mecanismos de control y rendición de cuentas.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue el encargado de ratificar la medida. El funcionario aseguró que el Gobierno convocará a todos los rectores de universidades que posean hospitales con el objetivo de "rediseñar la distribución de los fondos" y optimizar el alcance de los recursos estatales.

Reclamos de presupuesto vs. control estatal La convocatoria oficial llega como respuesta directa a la masiva movilización en defensa de la universidad pública, donde la comunidad académica exigió una actualización urgente del presupuesto frente al impacto de la inflación. Los sectores universitarios vienen advirtiendo sobre: