El peronismo va a reclamarle a Milei y Caputo mientras sigue desangrándose por dentro

El peronismo kirchnerista renovador sueña más de lo que debe. A pesar de la estrepitosa caída de la imagen del presidente Javier Milei y de su jefe, su hermana Karina, y que esos datos regeneran la posibilidad de que Axel Kicillof o cualquier otro candidato pueda participar de un balotage y hasta directamente ganar en primera vuelta, los hechos muestran que todo es más difícil de lo que parece.

Una simple jornada futbolística, que tenía como objetivo anudar relaciones y compartir un tercer tiempo con asado y achuras, terminó con un reproche por parte del equipo perdedor. "Y, la verdad que se nos hizo cuesta arriba porque ellos pusieron jugadores profesionales retirados pero que siempre hacen la diferencia".

Fue en la Quinta San Vicente, donde Eduardo Duhalde acostumbraba a reunir a todo el peronismo, divididos en Liga Federal y Lipebo, para hablar de política, jugar al fútbol y al truco. Ahora, fueron hasta allá los integrantes del Frente Renovador, con Sergio Massa a la cabeza, y los intendentes alineados a lo que se podría considerar lo que quedó del "insaurraldismo".

Conclusión. Si ahí hacen trampa, en un amistoso, no sorprende por qué cortaron la luz cuando las listas no cerraban y en La Plata no se podían poner de acuerdo con los candidatos a legisladores bonaerenses en julio del año pasado. "Disimularon en un picado un mensaje para Axel y su Movimiento Derecho al Futuro", dijo otro que fuma bajo el agua.

El otro foco de la desconfianza, que tiene que ver con cuestiones mucho más reales y concretas, sucede en el Senado provincial que preside Verónica Magario, donde aún no se han puesto de acuerdo en la distribución de cargos conductivos por la feroz interna que no termina en el oficialismo. Por eso es por lo que también nadie sepa cuándo será la próxima sesión ordinaria.

"De a poco la vamos acomodando. Falta terminar de encaminar los alcances de la designación de Gustavo Sooz como subsecretario administrativo para terminar la discusión", le dijo a MDZ un peronista que estuvo entreverado en todo el embrollo armado por la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Sooz es un referente cercano a Gustavo Menéndez, a quien La Cámpora le debe mucho más que un cargo.

"Marta vino al despacho y se me puso a llorar de la nada. La verdad que me sorprendió porque siempre fue una compañera que venía a aportar, casi como jefa, pero sin necesidad de lo que vos le podías dar", empezó con su relato el intendente que se sorprendía de su propio relato.

"Cuándo le pregunté en qué la podía ayudar, se negaba a decírmelo. Pero luego me confesó. Tiene una deuda de $450.000 pesos y no quiere recurrir al prestamista del barrio porque una amiga empezó a tener problemas y no puede salir". Esa experiencia no es la única que escuchó, pero si la que más lo sacudió, porque "siempre alguno de los nuestros se zarpa, no se cuida, se endeuda. Pero ella efectivamente la está pasando mal porque no puede pagar nada", sentenció.

Los informes que reciben las financieras y bancos son lapidarios. Sus carteras están llenas de morosos, y quienes no pueden hacer frente a sus gastos varios aumenta semana tras semana. La angustia aumenta porque ninguna consultora asegura que la inflación descienda tal cual lo anunció el Gobierno. El segundo semestre parece ser la reencarnación de los brotes verdes.

La caída abrupta de los niveles de apoyo al Gobierno nacional entona a todo el pan peronismo pero también a los radicales, quienes este fin de semana hicieron un plenario que los organizadores mismos se sorprendieron por la convocatoria. Casi todo el radicalismo participó de la actividad convocada por Maximiliano Abad, el radical con más poder en la política nacional que aún no sabe con quién terminará acordando. Si vuelve a un armado similar al que lo tuvo como protagonista en Juntos por el Cambio o si Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, lo acepta como parte de lo que se viene para ganarle al kirchnerismo bonaerense.

Axel Kicillof se sumará este martes a la manifestación que hará la Federación Argentina de Municipios, a cargo del matancero Fernando Espinoza, en el que un puñado de intendentes y ministros le demandarán a la Nación porque suelte los fondos coparticipables que le corresponden a Buenos Aires.

Si bien la Provincia tiene razón en el reclamo, algunos pretenden que no se quede en la simple presentación de un papel con demandas sino que todos los presentes sean recibidos en el Ministerio de Hacienda o en la Casa Rosada ("sino parecemos unos pelotudos", dicen varios de los que estarán ahí), también existen precedentes en los que queda de manifiesto que mientras existía una ayuda extraordinaria del Gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández, la gestión bonaerense engordó en nombramientos para áreas tan vagas y poco específicas que jamás fueron revisadas. OPDS, IOMA, Educación, Salud, Medio Ambiente y el aún vigente Ministerio de Mujeres y Diversidad son algunos de los lugares que el gobernador debe urgentemente revisar.

Los intendentes pidieron, sin éxito, que la plata conseguida para fondos especiales a finales del año pasado ahora no tenga limitantes y puedan ser usados para pagar sueldos. Prefieren dejar de hacer cordón y cuneta y pagar sueldos, pero eso no podrá ser.

Esencialmente hombres del poder, los peronistas se extralimitan en sus expectativas. Sino no se entiende que en la tarde de este martes se junten nuevamente Menéndez, Guillermo Moreno, Guillermo Valedez y Miguel Ángel Pichetto, en un segundo encuentro, imitación del que hicieron en marzo pasado para ver si podían articular la unidad de acción opositora.

Es como si no tomaran nota que la sociedad también los culpa de la crisis actual. Porque Javier Milei no es el único que fracasa en su intento de estabilidad. En todo caso, por solo utilizar una motosierra y no querer agarrar el bisturí, no puede remediar lo que se inició hace seis años, donde los derechos se iban incorporando a los estamentos oficiales con cargos y presupuestos y la economía no arrancaba salvo con la utilización de anabólicos artificiales que armaron las Lebacs, Lelics y SIRAs.

Más allá de recibirlos a todos en sus oficinas de Avenida Libertador, Sergio Massa no será de la partida a pesar de haber sido invitado personalmente y por diferentes medios de comunicación. Los números que a todos le dan un indicio de esperanza a él se le siguen negando. Por eso prefiere ser director técnico cada vez que los suyos juegan un amistoso contra otros referentes de Fuerza Patria, como sucedió en San Vicente este fin de semana.