El concejal denunciado por agresión a sus colegas se defiende: "Es una fábula"

Una denuncia penal contra dos concejales acusados de agredir a sus colegas sacudió el Concejo Deliberante. Los ediles apuntados son los radicales díscolos Ezequiel Genovese y Miqueas Burgoa . Este último negó las acusaciones que realizó el secretario legislativo del cuerpo y afirmó que la denuncia es “una fábula”.

La denuncia fue presentada por el secretario legislativo del Concejo Deliberante de Guaymallén, Alejandro Moreno, y según la presentación judicial los concejales Burgoa y Genovese habrían agredido físicamente y verbalmente a otros ediles.

Entrevistado en el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM , Burgoa negó los incidentes y afirmó que “los hechos son falsos, son inventados. Es una fábula de esta persona”.

Asimismo atribuyó la presentación judicial a represalia política por su alejamiento del bloque oficialista de Cambia Mendoza y sus críticas a la gestión del intendente Marcos Calvente. Vale recordar que tanto Burgoa como Genovese responden políticamente al ex jefe comunal Marcelino Iglesias, distanciado de su sucesor.

“Estoy enterándome por los medios de esta denuncia. Lo que tengo entendido es que se me acusa de violencia para con mis colegas, en el cuarto intermedio de la sesión de la semana pasada. Me desayuno el secretario legislativo me acusa de que yo fui violento con mis colegas. Estos hechos son falsos, son inventados. Es una fábula de esta persona que no sé por qué lo está haciendo”, afirmó el concejal.

Aseguró que nada de lo que se menciona en la denuncia ocurrió y relató que si bien fue una sesión tensa y con discusiones, en ningún momento hubo agresiones ni insultos. “Yo permanentemente estaba solicitando la palabra, se me ignoraba. Uno de los concejales solicitó un cuarto intermedio para aclarar cómo se iba a ordenar. Ahí es donde supuestamente esta persona dice que yo cacheteé a un colega, empujé a otro. La verdad que me deja muy desconcertado porque nada de eso ocurrió”, sostuvo.

Cruces y tensión en el Concejo de Guaymallén

Burgoa planteó que durante ese cuarto intermedio tuvo un cruce con el secretario legislativo Alejandro Moreno y que posteriormente el funcionario del Concejo tuvo también una fuerte discusión con Genovese tras la sesión.

El Concejo Deliberante de Guaymallén discutió este jueves el caso del concejal que dio positivo en un test de alcoholemia mientras conducía en General Alvear. Foto: Concejo Deliberante Guaymallén El Concejo Deliberante de Guaymallén tuvo una caliente sesión la semana pasada que derivó en una denuncia penal contra dos concejales.

“En el cuarto intermedio el Secretario Legislativo me dijo vos no me tenés que dar órdenes a mí, un poco prepotente, entiendo un poco la tensión que había y no le di tanto lugar. Yo me retiro inmediatamente de la sesión, obviamente estresado por esta situación. Y después me cuenta Genovese que al finalizar la sesión, él sí tuvo un intercambio fuerte de palabras con esta persona que es el secretario legislativo, frente a al personal administrativo del Concejo Deliberante. Y parece que fue fuerte. Y pedimos una remoción de esta persona”, subrayó.

El concejal denunciado manifestó que existe una animosidad en su contra y un intento por desviar la atención del incendio que afectó la sede la Municipalidad de Guaymallén este miércoles.

“Esto viene para desviar la atención del incendio en el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén. Mi cercanía a Marcelino Iglesias tiene que ver también y la de Genovese también. Hay una animosidad. Lo curioso de este hecho es que ni Mazuela ni Allende me reprocharon nada. Y esta persona de manera muy resentida nos denuncia. Moreno le pide disculpas al día siguiente a Genovese por chat reconociendo la falta. Me parece que de manera muy resentida ha hecho esta mentira en contra de Genovese y en contra mía”, concluyó Burgoa.