Escándalo entre concejales de Guaymallén con peleas, gritos y denuncia penal

El Concejo Deliberante de Guaymallén tuvo una caliente sesión días atrás que derivó en una denuncia penal contra ediles por fuertes cruces, gritos y supuestos hechos de violencia entre ellos. El hecho ocurrió el pasado 9 de abril durante una tensa sesión del cuerpo legislativo municipal e involucró a concejales radicales enemistados internamente.

Tras lo sucedido, ingresó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal contra los ediles Miqueas Burgoa y Ezequiel Genovese por presuntas agresiones físicas y violencia de género.

La denuncia fue presentada por el secretario legislativo del Concejo Deliberante de Guaymallén , Alejandro Moreno, y según la presentación judicial el concejal Burgoa habría mantenido una “conducta agresiva e impropia dentro del ámbito institucional” durante un cuarto intermedio en la sesión del 9 de abril.

“Le propinó un golpe o cachetada en la zona del pecho al Presidente del Concejo Deliberante, Jonathan Mazuela, seguidamente, avanzó físicamente hacia la Presidenta del Bloque Cambia Mendoza, Concejal Juana Allende Zapata, empujándola o pechándola hacia atrás”, expresó el denunciante.

Asimismo, la presentación señala que “el concejal Ezequiel Genovese formuló gritos y reclamos a la concejal Juana Allende, quien ejercía la presidencia del Bloque Cambia Mendoza de Guaymallén ”.

Estos supuestos incidentes habrían sido presenciados por otros ediles, quienes fueron citados como testigos ante la Justicia.

Asimismo, se solicitó las grabaciones de cámaras de seguridad del recinto y sectores aledaños, además de la transmisión en vivo que se realizó por YouTube en el canal del Concejo Deliberante.

Caliente sesión

El hecho se habría producido luego de una caliente sesión en la que se registraron varios cortocircuitos entre el presidente del Concejo, Jonathan Mazuela, y los concejales Burgoa y Genovese acerca de los temas a tratar en la sesión.

Concejo deliberante de Guaymallén YOUTUBE

Esos cruces quedaron expuestos en la transmisión en vivo por YouTube, donde en reiteradas oportunidades discuten sobre el desarrollo de la sesión.

Burgoa y Genovese son dos ediles radicales que respondían políticamente al exintendente Marcelino Iglesias y actualmente están enfrentados al jefe comunal Marcos Calvente.