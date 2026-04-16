El Parque San Martín tendrá un nuevo espacio gastronómico: a cargo de quién podría estar

El Ministerio de Ambiente recibió cuatro propuestas en la licitación pública para construir y explotar la nueva Unidad de Servicio "Caballitos de Marly, en el Parque San Martín . El acto de apertura de sobres se realizó en la sede de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, con presencia de autoridades y representantes de las empresas participantes.

El futuro complejo se emplazará frente al histórico conjunto escultórico , en la intersección de avenida Libertador y Paseo Los Plátanos. El proyecto prevé la construcción de un edificio nuevo de 350 m² cubiertos, con terrazas, puente peatonal, baños públicos gratuitos y una oficina de atención turística, todo integrado al paisaje del parque.

Unidad gastronómica en los Caballitos de Marly en el Parque San Martín

Unidad gastronómica en los Caballitos de Marly en el Parque San Martín

“Las propuestas ingresan ahora a la etapa de evaluación técnica, económica y legal, tras la cual se definirá la adjudicación. La iniciativa forma parte del Plan de Renovación de Unidades de Servicio que impulsa el Gobierno de Mendoza para modernizar el parque y mejorar la oferta recreativa y turística para vecinos y visitantes”, explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque. Ignacio Haudet.

El proyecto no solo contempla la construcción del edificio principal, sino el desarrollo de un espacio integral que combine servicios públicos con una propuesta comercial orientada al turismo y al uso recreativo del parque.

La nueva unidad contará con una superficie total cubierta de 350 m², distribuidos en 280 m² en planta baja y 70 m² en subsuelo destinados a áreas técnicas.

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A esto se suman 115 m² semicubiertos organizados en terrazas conectadas mediante un puente peatonal, uno de los elementos arquitectónicos más distintivos de la propuesta.

El diseño incorpora además un patio de servicio de 50 m² y la posibilidad de instalar un deck exterior de aproximadamente 30 m² hacia el sector suroeste, ampliando las áreas de permanencia y uso para visitantes.

En términos de infraestructura pública, se prevé la construcción obligatoria de 65 m² de baños públicos gratuitos con estándares de alta calidad, junto con una Oficina de Informes de 21 m² destinada a la atención y orientación turística.

Parque San Martín Caballitos de Marly Julieta Caballero

La intervención también incluye una plaza de acceso de aproximadamente 1.000 m², nuevas terrazas y puentes peatonales que suman cerca de 400 m², y la reconstrucción de unos 600 m² de senderos en teja molida, material característico del Parque General San Martín, respetando su identidad histórica y paisajística.