UNCuyo: Gabriel Fidel aseguró que están trabajando para hacer un acuerdo con otros sectores

El actual vicerrector de la UNCuyo , Gabriel Fidel y de la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini, serán candidatos a rector y vicerrectora respectivamente en las próximas elecciones del 9 de junio. Buscan conformar un acuerdo amplio con distintos sectores de la Universidad.

Para anotar las listas para los comicios hay tiempo hasta el 29 de abril. La actual rectora Esther Sánchez anunció el lunes pasado que iría por la reelección y Fidel, que la enfrentará, se mantendrá firme en su candidatura mientras apuesta a ampliar el espacio, incluso sumar a sectores ligados al peronismo.

En diálogo con el programa After Office de MDZ, Fidel sostuvo que: "Con María Flavia estamos trabajando para poder conformar un acuerdo con la mayor cantidad de universitarios y consensos posibles para el período que viene en la Universidad". Filippini agregó: "La diversidad, la pluralidad y una lógica con una construcción colectiva que tiene que ver con pensar la Universidad como un proyecto común. Las diferencias tienen que ser nuestras fortalezas. Con Gabriel venimos pensado y trabajando muchísimo en abrir el espacio hacia otros grupos con quienes realmente nos identifiquemos como universitarios. En donde nosotros vamos a trabajar porque corresponde con otras organizaciones de lo que nosotros entendemos como el Estado, entendiéndose el Estado no como política partidaria sino como necesario, como un elemento público que tiene articular con la Universidad".

Ante la pregunta de cómo es la relación entre Fidel y Sánchez y cómo han sido estos meses, el vicerrector respondió: "Son difíciles. Te diría que lo más lindo que nos podría ocurrir es terminar encontrando un acuerdo interno, por supuesto", confió.

En ese sentido, aseguró: "La verdad que tenemos perfiles diferentes con Esther. He tratado de dar todo lo que pude. He sido un vicerrector que ha ayudado muchísimo en tareas concretas como armar el área de vinculación, como tener una política de derechos humanos en la Universidad que ha sido realmente importante, como hemos sostenido estos cuatro años, a pesar de los tiempos que vivimos, esta política de apertura hacia otros sectores, hacia la sociedad".

Sin embargo aclaró: "Entonces lo mejor que podría ocurrir es decir, ¿qué fórmula puede representar lo mejor para el ciclo que viene? Cuando digo el ciclo que viene, te lo voy a definir en pocas palabras. Primero, hay una realidad desafiante para cualquier universidad en Mendoza, en Argentina o en el mundo. Hoy vivimos en un momento de cambio vertiginoso donde la velocidad del cambio, la inteligencia artificial, el cambio tecnológico, las transformaciones de las sociedades, el impacto de la geopolítica, los conflictos internacionales, lo que le está demandando hoy este mundo tan complejo es un fenómeno global. Para eso hay que tener una capacidad de respuesta que nos exige una velocidad de respuesta inédita", explicó Fidel.

El trabajo en un acuerdo incluso con peronistas

La dupla está convencida de que se va a presentar en las elecciones y está trabajando en ese sentido. Pero para eso, claro está, hay una ruptura en el oficialismo. Es decir de Fidel con Sánchez. Y además, de grupos de decanos que quedaron de un lado o del otro.

" Fui dirigente estudiantil, ingresé en la universidad justo cuando terminé el servicio militar, que me lo extendieron por la guerra de Malvinas, pero en ese año 82 ingresé como estudiante y me involucré en la vida estudiantil, fui presidente del centro estudiante de mi facultad, y después seguí participando como graduado en la vida de la universidad. Te diría en esos años 80, 90, hasta hace algunos años, durante distintas gestiones, esto que pasa hoy en la universidad, de esta grieta, de estas disputas políticas y demás, no existía. Cada uno, por supuesto, tenía sus ideas, nosotros tenemos nuestras ideas, pero esa diversidad tan linda es la que tiene la universidad. Primero diversidad disciplinar, porque nosotros tenemos facultades que cada una tiene su propia cultura organizacional. Pero además de eso, cada uno en la universidad tiene sus ideas, y esa pluralidad, esa diversidad, es lo que nos hace mejor Universidad", sostuvo Fidel.

"Las grandes universidades del mundo tienen diversidad, y nosotros somos una gran Universidad. Pero por eso tenemos que trabajar por defender esa diversidad, y por eso nosotros estamos tratando de terminar con estos años de grieta que no le han servido a la universidad. Al contrario, la pluralidad es lo mejor que tiene la universidad. Entonces, ¿hoy qué hemos hecho? Primero, acá hay diversidad, porque yo soy un profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo además dirijo un centro de estudios internacionales, me dedico a la economía internacional.

En ese sentido, Filippini, agregó: "Me centro hacia atrás en mi historia como universitaria. Prácticamente estoy en la Universidad Nacional de Cuyo desde los 12 años. Fui a la Escuela Superior del Magisterio. Después seguí la carrera de Ingeniería Agronómica y haciendo un poco un balance de todo lo que ha sucedido en estos años de larga historia de nuestra Universidad, he tratado de ubicarme, ¿cuáles han sido los periodos más ricos que ha tenido la Universidad? Y yo creo que ha sido cuando hemos articulado fuertemente y estratégicamente con el desarrollo de nación regional y de provincia", reflexionó.

Además, agregó: "Abrirnos, una facultad abierta, una universidad abierta, que eso es un poco lo que he hecho yo con un grupo extraordinario con el que he liderado durante casi 8 años la facultad y me ha ido muy bien. La apertura con el medio, ya sea público, privado, organizaciones de distintos tipos, nos muestra que hay una construcción posible de grandes oportunidades. Es verdad que hay que seguir peleando por el presupuesto universitario, pero hoy los desafíos van mucho más allá".