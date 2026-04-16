Con funcionarios del FBI, la SIDE inauguró el "Centro Nacional Antiterrorismo"

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció este jueves la puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un órgano que representa “un paso clave para la protección de los intereses de la República Argentina”, según dimensionaron en el Gobierno.

Se trató de un acto desarrollado esta mañana y que contó con la presencia de autoridades del FBI y del Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

“El terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla. La participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial, después de décadas de abandono e improvisación”, destacaron desde la SIDE, en un escrito.

En ese sentido, señalaron que “el Centro tiene la misión de coordinar el intercambio de información e inteligencia, además de articular en materia de lucha contra el terrorismo con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, y los organismos de control financiero, aduanero y migratorio”.

“En un mundo cada vez más inestable y complejo, el Estado continúa fortaleciendo las capacidades del Sistema de Inteligencia para anticipar riesgos y proteger los intereses de la Nación”, concluyeron desde la SIDE.

Otra de las recientes reformas en la SIDE incluye la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) que "se encarga de detectar y analizar, de forma preventiva, riesgos y amenazas contra la Argentina".

"En particular, se concentra en las actividades de espionaje extranjero, el sabotaje o la influencia e injerencia de actores extranjeros que buscan afectar nuestros intereses. Su misión es producir inteligencia estratégica para anticiparse a estos riesgos y amenazas. Actúa como una primera línea de defensa para proteger la seguridad nacional, evitando que esos intentos prosperen y reduzcan la capacidad de decisión del país", afirmaron desde la cartera.