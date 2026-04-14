Fuerte respaldo de Peter Lamelas a Javier Milei: "Tengan paciencia, las cosas están mejor que nunca"
El embajador estadounidense en Argentina expuso en el evento que organiza AmCham y ponderó “el rumbo” del Gobierno.
Al término de su exposición en el evento que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el embajador estadounidense Peter Lamelas defendió la gestión de Javier Milei y aseguró que “el mundo está mirando a Argentina” .
“Hay dirección, el mundo está mirando a Argentina. Es la primera vez en 50 años que el mundo está prestando atención en Argentina. Nunca ha cambiado el potencial de Argentina, tiene los recursos naturales y la gente que vive aquí. Lo que ha cambiado es que el mundo está mirando al país”, señaló el diplomático.
Para Lamelas, “las cosas están mejor ahora que nunca y creo que va a mejorar”. “Que la gente tenga paciencia, tardó 50 años en llegar esto y no se puede resolver todo en dos años. Hay una dirección clara y las cosas están mejorando”, analizó.
“El mundo conoce a Milei. Se está despertando al mundo y conociendo a la Argentina”, aseguró el nacido en Cuba.
Consultado sobre la inflación y otras variables económicas, el embajador dijo: “La inflación está menor que hace dos años, tenemos rumbo y en una dirección buena”.
Ante la pregunta de MDZ sobre si es posible un nuevo entendimiento del Gobierno con el FMI de cara a una nueva etapa de la revisión del acuerdo por la deuda externa, respondió: “Seguramente, los Estados Unidos está apoyando a la Argentina en todo lo que está haciendo”.
A su vez, consideró que muchos empresarios “quieren invertir aquí porque hay rentabilidad y hay ganancia. Es un pueblo increíble” y lo atribuyó a la “fuerte amistad entre Milei y Trump”.
Además, dijo que la gestión del líder libertario “hará Argentina grande otra vez y Estados Unidos apoyará a Milei y a la gente”.
“Demoró 50 años la economía, que tengan paciencia. Recién va dos años. Soy optimista, el vaso está medio lleno y no medio vacío”, completó.
Acerca del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, actualmente suspendido por diferencias arancelarias y técnicas, aclaró: “Es una cuestión política, están resolviendo eso”.