Fuerte respaldo de Peter Lamelas a Javier Milei: "Tengan paciencia, las cosas están mejor que nunca"

Al término de su exposición en el evento que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) , el embajador estadounidense Peter Lamelas defendió la gestión de Javier Milei y aseguró que “el mundo está mirando a Argentina” .

“Hay dirección, el mundo está mirando a Argentina. Es la primera vez en 50 años que el mundo está prestando atención en Argentina. Nunca ha cambiado el potencial de Argentina, tiene los recursos naturales y la gente que vive aquí. Lo que ha cambiado es que el mundo está mirando al país”, señaló el diplomático.

Para Lamelas, “las cosas están mejor ahora que nunca y creo que va a mejorar”. “Que la gente tenga paciencia, tardó 50 años en llegar esto y no se puede resolver todo en dos años. Hay una dirección clara y las cosas están mejorando”, analizó.

“El mundo conoce a Milei. Se está despertando al mundo y conociendo a la Argentina”, aseguró el nacido en Cuba.

Consultado sobre la inflación y otras variables económicas, el embajador dijo: “La inflación está menor que hace dos años, tenemos rumbo y en una dirección buena”.

Ante la pregunta de MDZ sobre si es posible un nuevo entendimiento del Gobierno con el FMI de cara a una nueva etapa de la revisión del acuerdo por la deuda externa, respondió: “Seguramente, los Estados Unidos está apoyando a la Argentina en todo lo que está haciendo”.

A su vez, consideró que muchos empresarios “quieren invertir aquí porque hay rentabilidad y hay ganancia. Es un pueblo increíble” y lo atribuyó a la “fuerte amistad entre Milei y Trump”.

Además, dijo que la gestión del líder libertario “hará Argentina grande otra vez y Estados Unidos apoyará a Milei y a la gente”.

“Demoró 50 años la economía, que tengan paciencia. Recién va dos años. Soy optimista, el vaso está medio lleno y no medio vacío”, completó.

Acerca del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, actualmente suspendido por diferencias arancelarias y técnicas, aclaró: “Es una cuestión política, están resolviendo eso”.