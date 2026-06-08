Lavado de dinero y GAFI: El juez Lijo y Mahiques defienden a la Argentina ante el organismo internacional

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , y el juez federal Ariel Lijo viajarán a París el próximo 15 de junio para respaldar la gestión del presidente Javier Milei ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tanto el titular de la cartera de Justicia como el magistrado integrarán la exposición vinculada al combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en el marco del proceso de seguimiento que la Argentina atraviesa ante el organismo.

Se trata de una instancia clave para sostener la inserción del país en el sistema financiero global y para favorecer la llegada de inversiones extranjeras.

La delegación que viajará a Europa está compuesta por 15 personas, en su mayoría técnicos de las áreas legal y financiera. Entre los confirmados figura también Juan Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Ante el GAFI, la comitiva expondrá los progresos técnicos y las mejoras incorporadas al sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

El objetivo es afianzar los resultados ya alcanzados y evitar un retroceso en la calificación internacional del país.

En ese sentido, la delegación pondrá al día al organismo sobre la Evaluación Nacional de Riesgos y sobre las medidas adoptadas por el Poder Judicial para incrementar la cantidad de condenas por lavado de dinero.

Qué es el GAFI y cómo evalúa a los países

El organismo intergubernamental tiene como misión central resguardar el sistema financiero mundial.

Para ello fija estándares, políticas y disposiciones legales orientadas a combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sus "40 Recomendaciones" funcionan como la hoja de ruta que los Estados deben incorporar a sus leyes y regulaciones. Además, el GAFI somete periódicamente a sus miembros a evaluaciones para verificar que apliquen esas medidas de manera efectiva.

Por qué el viaje de Lijo genera ruido

El traslado conjunto de Mahiques y Lijo, previsto del 15 al 19 de este mes, despertó inquietudes tanto en el plano político como en el judicial.

El motivo es que el juez federal tiene bajo su órbita causas que alcanzan a funcionarios del Gobierno nacional, entre ellas las investigaciones que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por un presunto enriquecimiento ilícito.