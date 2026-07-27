ATM fijó la tasa de interés para el pago en cuotas de los impuestos Automotor e Inmobiliario

La Administración Tributaria Mendoza estableció la tasa de interés que se aplicará a quienes no hayan efectuado el pago anual de los impuestos patrimoniales.

ATM fijó una tasa de interés del 1,75% mensual para los impuestos Automotor e Inmobiliario.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) estableció la tasa de interés que se aplicará a quienes paguen en cuotas los impuestos Automotor e Inmobiliario. Mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo recaudador de la provincia determinó una tasa de interés fija del 1,75% mensual para los dos impuestos patrimoniales.

La Ley Impositiva establece que el pago anual en cuotas del Impuesto Inmobiliario y a los Automotores, devengará el interés de financiación que establezca ATM. El mismo de calcula desde el vencimiento de la primera cuota de opción de pago total, entre febrero y marzo.

La tasa de interés para el Impuesto Inmobiliario La tasa de interés aplicable al Impuesto Inmobiliario, si el contribuyente no efectuó el pago total anual a la fecha de vencimiento, será la siguiente:

Febrero: sin interés.

Marzo: 1,75% acumulado.

Abril: 3,50% acumulado.

Mayo: 5,25% acumulado.

Junio: 7% acumulado.

Julio: 8,75% acumulado. La tasa de interés para el Impuesto Automotor En el caso del Impuesto Automotor, si no se realizó el pago total anual a la fecha de vencimiento, este será el interés: