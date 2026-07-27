ATM fijó la tasa de interés para el pago en cuotas de los impuestos Automotor e Inmobiliario
La Administración Tributaria Mendoza estableció la tasa de interés que se aplicará a quienes no hayan efectuado el pago anual de los impuestos patrimoniales.
La Administración Tributaria Mendoza (ATM) estableció la tasa de interés que se aplicará a quienes paguen en cuotas los impuestos Automotor e Inmobiliario. Mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo recaudador de la provincia determinó una tasa de interés fija del 1,75% mensual para los dos impuestos patrimoniales.
La Ley Impositiva establece que el pago anual en cuotas del Impuesto Inmobiliario y a los Automotores, devengará el interés de financiación que establezca ATM. El mismo de calcula desde el vencimiento de la primera cuota de opción de pago total, entre febrero y marzo.
La tasa de interés para el Impuesto Inmobiliario
La tasa de interés aplicable al Impuesto Inmobiliario, si el contribuyente no efectuó el pago total anual a la fecha de vencimiento, será la siguiente:
- Febrero: sin interés.
- Marzo: 1,75% acumulado.
- Abril: 3,50% acumulado.
- Mayo: 5,25% acumulado.
- Junio: 7% acumulado.
- Julio: 8,75% acumulado.
La tasa de interés para el Impuesto Automotor
En el caso del Impuesto Automotor, si no se realizó el pago total anual a la fecha de vencimiento, este será el interés:
- Marzo: sin interés.
- Abril: 1,75 % acumulado.
- Mayo: 3,50% acumulado.
- Junio: 5,25% acumulado.
- Julio: 7% acumulado.
- Agosto: 8,75% acumulado.
- Septiembre: 10,5% acumulado.