La Casa Rosada respaldó a Javier Milei y endureció su postura frente a Lula da Silva: "¿Nos olvidamos de las barbaridades que decían?"

Tras las críticas del gobierno brasileño, Santilli salió en defensa de Javier Milei, afirmó que las diferencias son políticas y aseguró que el vínculo comercial entre ambos países seguirá desarrollándose.

El conflicto diplomático entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo este fin de semana luego de las declaraciones del presidente Javier Milei durante un acto político en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y lanzó duras críticas contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Los dichos provocaron una inmediata reacción del gobierno brasileño, que convocó al embajador argentino en Brasilia para pedir explicaciones y llamó a consulta a su representante diplomático en Buenos Aires.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió a respaldar la postura del Presidente y defendió la denuncia presentada por Javier Milei, quien sostuvo que existe una campaña internacional contra la Argentina. En declaraciones a LN+, el jefe de ministros aseguró que el mandatario "siempre dice que hay un sector del mundo que quiere tener oprimidos a los ciudadanos" y remarcó que la propuesta del Gobierno está basada en "la libertad, el desarrollo y el crecimiento".

El funcionario sostuvo que el rumbo económico impulsado por la administración libertaria despertó resistencias en determinados sectores. "Hay un gigante dormido que se está despertando", expresó Diego Santilli, antes de agregar que "hay sectores o países que quieren ver a la Argentina empobrecida, esclavizada y oprimida, y eso les da bronca". De esa manera, vinculó el enfrentamiento diplomático con el proceso de reformas económicas que lleva adelante el Ejecutivo.

Además, el jefe de Gabinete rechazó las críticas provenientes del gobierno brasileño y recordó que dirigentes cercanos a Lula da Silva participaron activamente de la campaña presidencial argentina de 2023. "Que no se arranquen las vestiduras. Vinieron acá, hicieron campaña, dijeron de todo. El gabinete de Lula dijo barbaridades del presidente", afirmó.

Diego Santilli también buscó llevar tranquilidad respecto al vínculo comercial entre ambos países. Según explicó, las diferencias políticas no deberían afectar el intercambio económico porque "la Argentina tiene una historia y una tradición de relación económica entre empresas y el sector privado que se sigue desarrollando con todo motor". En ese sentido, insistió en que el conflicto diplomático no implica un deterioro automático en los negocios bilaterales.