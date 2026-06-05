Juan Bautista Mahiques defendió a Javier Milei y aseguró que no está obligado a nombrar a la jueza Michelli

La polémica por la situación de la jueza María Verónica Michelli sumó este viernes un nuevo capítulo. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , afirmó que el presidente Javier Milei no está obligado a firmar el decreto que complete su designación , pese a que el Senado ya otorgó el acuerdo correspondiente.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de Justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó ”, sostuvo Mahiques en diálogo con Radio Mitre.

La declaración llegó después de que la Cámara alta aprobara la postulación de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, un órgano judicial que todavía no se encuentra operativo.

Mahiques recordó que los presidentes tienen la facultad de retirar pliegos durante el proceso de designación de magistrados. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes”, señaló.

El ministro aseguró que el cargo corresponde a un tribunal que todavía no fue habilitado para funcionar. “Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo”, explicó.

Según detalló, existen además otros tribunales y juzgados que atraviesan situaciones similares y continúan pendientes de habilitación.

¿Qué dijo Mahiques sobre las vacantes judiciales?

El funcionario defendió el avance de los pliegos judiciales aprobados por el Senado y aseguró que forman parte de una estrategia para reducir la cantidad de cargos vacantes en la Justicia. En ese sentido, afirmó que el Poder Judicial llegó a registrar aproximadamente un 37% de vacancias, una situación que calificó como una crisis institucional.

“Esta es una manera de ir saldando esa deuda y de ir dando respuesta y cumpliendo los objetivos que nos propusimos al asumir: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados”, concluyó.