Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro en Brasil: las razones

El Tribunal Superior de Brasil rechazó el pedido de la defensa de Jair Bolsonaro para autorizar el encuentro con el presidente argentino Javier Milei.

El presidente Javier Milei no podrá reunirse con el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro durante su próxima visita a Brasil. La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior Federal de Justicia, que resolvió mantener e incluso reforzar las restricciones impuestas al ex jefe de Estado mientras cumple prisión domiciliaria.

El juez Alexandre de Moraes rechazó el planteo presentado por la defensa de Bolsonaro para autorizar un encuentro con el mandatario argentino en Brasilia durante la semana próxima.

No sólo Javier Milei De acuerdo con la resolución judicial, Bolsonaro solo podrá recibir durante los próximos 30 días la visita de médicos, abogados y fisioterapeutas. En cambio, quedaron expresamente prohibidos los encuentros con fines políticos, una restricción que se mantendrá vigente hasta la finalización de la campaña electoral en Brasil.

El magistrado también dispuso nuevas limitaciones para el entorno familiar del ex presidente. Entre ellas, estableció que su hijo Flávio Bolsonaro no podrá concurrir a su domicilio durante un plazo de tres meses.

La resolución representa un nuevo revés para el ex mandatario brasileño, quien permanece bajo prisión domiciliaria mientras enfrenta distintas causas judiciales.