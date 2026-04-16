Cuáles son las empresas que se harán cargo de la megaobra de modernización del Notti

El Gobierno de Mendoza adjudicó una megaobra en el Hospital Humberto Notti con un presupuesto superior a los $38 mil millones. El proyecto de construcción de un centro ambulatorio en el marco de la modernización del nosocomio pediátrico estará a cargo de la Unión Transitoria (UT) de las empresas PROCON SRL, TOLCON SA y SANCO SA.

A través del Decreto Nº 662, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo adjudicó a este consorcio de empresas la construcción del nuevo Centor Ambulatorio del Hospital Notti , que consiste en la primera etapa del master plan para la modernización del nosocomio infantil.

Las firmas PROCON SRL, TOLCON SA y SANCO SA se impusieron en la licitación sobre otros seis oferentes. El Gobierno desestimó las propuestas de Criba SA; Corporación del Sur SA-Laugero Construcciones SA; Santiago Monteverdi Construcciones Civiles SA; Riva SAICF; Stornini SA-Construcciones San José SRL; y OHA Construcciones SRL.

El presupuesto total asignado para el mega proyecto de infraestructura será de $38.878.181.811,09. La obra básica tendrá un costo de $31.684.998.173,12, mientras que se destinarán $7.189.183.637,97 por variaciones de precios y $4.000.000 en gastos generales de obra.

La nueva cara del Hospital Notti

La obra de construcción del centro ambulatorio del Hospital Notti tendrá un plazo de ejecución de 540 días, el nuevo edificio se levantará en el terreno aledaño al hospital, sobre Av. Bandera de los Andes y la lateral del Acceso Este. La superficie total a construir será de 12.725 m² distribuidos en cinco niveles: subsuelo, planta baja, primer y segundo piso.

La obra permitirá reordenar los servicios actuales y concentrar en un mismo edificio los consultorios especializados, hoy dispersos en distintos sectores e incluso en edificios externos alquilados. Allí funcionarán además gabinetes de diagnóstico, servicios de rehabilitación, oncología y hospital de día, brindando atención más ágil y de calidad a pacientes y familias.

El diseño arquitectónico responde a criterios contemporáneos de eficiencia energética y sustentabilidad, con parasoles para control solar, terrazas preparadas para la instalación de paneles fotovoltaicos y calefones solares, y sistemas de climatización VRF de bajo consumo.

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Uno de los diferenciales más destacados será la implementación de aisladores sísmicos de base, una tecnología de vanguardia aplicada por primera vez en un hospital público de la Argentina. Estos dispositivos desacoplan el movimiento del suelo de la estructura del edificio, reduciendo drásticamente el impacto de un sismo y asegurando la operatividad plena del hospital aún después de un terremoto severo.

De este modo, el nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Notti no solo ampliará y modernizará la capacidad de atención, sino que también elevará los estándares de seguridad, resiliencia y confort de la infraestructura hospitalaria en Mendoza.

Con esta obra, sumada a las intervenciones actualmente en marcha en áreas de cirugía cardiovascular, neurocirugía y trasplante pediátrico, el Hospital Notti consolida su liderazgo como pilar de la salud infantil, apostando a la alta complejidad y a la innovación al servicio de las niñas, niños y adolescentes de toda la región.