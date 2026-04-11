Las empresas enfrentan un nuevo riesgo: perder a los mejores proveedores por malos vínculos

Durante años, las organizaciones se preocuparon por construir relaciones sólidas con sus clientes y atraer talento interno. Pero hay un vínculo que quedó históricamente relegado, subestimado o directamente mal gestionado: el vínculo con sus proveedores . Y eso hoy empieza a tener consecuencias.

Porque no, no faltan proveedores . Lo que empieza a escasear son proveedores con talento … dispuestos a trabajar con empresas que no los valoran. Altas interminables, procesos burocráticos excesivos, pagos fuera de término, condiciones poco claras, cambios constantes sin revisión de acuerdos, pedidos urgentes sin planificación. Y, quizás lo más preocupante: el ghosting corporativo.

Empresas que convocan, piden propuestas, generan expectativas… y desaparecen sin una respuesta. Lo que muchas organizaciones no están viendo es que la experiencia del proveedor también construye marca. Y no solo hacia afuera, sino dentro del propio ecosistema profesional. Porque los proveedores hablan. Recomiendan. Alertan. Y, sobre todo, eligen.

Hoy, un proveedor con trayectoria, expertise y reputación no necesita aceptar cualquier condición. Puede decidir con quién trabajar y con quién no. Puede priorizar vínculos donde haya claridad, respeto y profesionalismo.

Sin embargo, muchas empresas siguen operando bajo una lógica de poder unilateral, donde el proveedor parece estar en un lugar de subordinación. Como si la oportunidad de “trabajar con la marca” fuera suficiente compensación ante cualquier tipo de desorganización o maltrato.

Porque así como hablamos de experiencia del colaborador o del cliente, también deberíamos hablar de experiencia del proveedor. ¿Qué siente alguien cuando trabaja con tu organización? ¿Claridad o confusión? ¿Respeto o desinterés? ¿Construcción de vínculo o transacción fría?

El proceso de alta, por ejemplo, suele ser el primer filtro. Formularios interminables, requisitos desactualizados, circuitos poco claros. Lo que debería ser una bienvenida profesional muchas veces se convierte en una barrera de entrada innecesaria.

Modelo que ya no funciona

Luego aparece uno de los puntos más sensibles: los pagos. No es un tema menor ni administrativo. Es un tema de confianza. Pagar fuera de término no es solo una demora: es una señal. Y el mensaje que transmite es claro: “Tu trabajo no es prioridad”.

A esto se suma la falta de feedback. Propuestas que nunca reciben respuesta, procesos que quedan abiertos sin cierre, conversaciones que no se retoman. El silencio también comunica. Y en este caso, comunica desinterés, desorganización o falta de respeto.

El impacto de todo esto es más profundo de lo que parece. Porque no solo deteriora el vínculo puntual, sino que afecta la reputación de la organización en redes profesionales. Y en un mercado donde el talento —interno y externo— está cada vez más conectado, esa información circula.

Las organizaciones que no revisen cómo están tratando a sus proveedores corren un riesgo concreto: quedarse sin los mejores. Y no porque no existan, sino porque eligen no estar.

pago Lo que empieza a escasear son proveedores con talento. Archivo.

Revertir esto no requiere grandes inversiones, sino decisiones conscientes. Procesos de alta más ágiles, acuerdos claros, pagos en término, comunicación transparente y, sobre todo, respeto por el trabajo del otro.

Porque al final del día, un proveedor no es solo alguien que entrega un servicio. Es alguien que también está evaluando si vale la pena seguir trabajando con vos. Y esa decisión, cada vez más, no depende del precio. Depende del vínculo.

* Verónica Dobronich, autora de “Desconéctame por favor”. Cómo escapar de la presión de las redes sociales y la hiperconectividad.