Abrieron los sobres de las empresas que compiten por transformar la Ruta 7 en Mendoza

El Gobierno Nacional anunció que este viernes se realizó la apertura de sobres de las empresas que pretenden participar de los arreglos de rutas nacionales, entre las que se encuentran la ruta 7, en el tramo de Mendoza -desde La Paz hasta la frontera con Chile-.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que "se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones con inversión 100 % privada".

En este caso, esta etapa III abarca a más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en 8 tramos estratégicos, ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. "Son fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional", marcó el funcionario de Javier Milei.

En total, Caputo sostuvo que se presentaron 20 oferentes para los tramos siguientes:

Por otro lado, agregó que con esta última etapa, "se completa la concesión de más de 9000 km de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos", señaló.

Las declaraciones de Caputo fueron tomadas por el gobernador Alfredo Cornejo, quien también celebró la participación de empresas en estas licitaciones.

Cornejo hizo referencia a Mendoza, donde señaló que la Ruta 7 "es estratégica para Mendoza y para toda la Argentina".

"La incorporación del Tramo Cuyo a la Red Federal de Concesiones es algo que veníamos solicitando, ya que es necesario modernizar una vía clave para la producción, el comercio, el turismo y la integración con Chile", dijo.

Y agregó: "Más conectividad y mejor infraestructura significan más competitividad, más desarrollo y mejores condiciones para quienes transitan y trabajan todos los días en nuestra provincia".

Cuáles son las 20 empresas que compiten por la ruta 7:

IEB Construcciones Sociedad Anónima

AFEMA S.A.

LUCIANO CONSTRUCCIONES S.A.

LAUGERO - GREEN - CORPORACION DEL SUR

JOSE E. PITON S.A. - ROVIAL S.A. - OBRING S.A.

CARLOS E. ENRIQUEZ S.A. - HORMI S.A.

CN SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

INMAC SA

ROVIAL S.A.-OBRING S.A.-PITON S.A.-EDECA S.A.

PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F e I.

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

CREDITECH S. A. - PLANTEL SA

Compacto - Edmacar - Tolcon (OC)

CPC S.A.

PAOLINI HNOS S.A.-SE.MI.S.A-C&E-DOS ARROYOS S.A.

BASAA SA - CECOSA S.A.

JCR S.A. - NESTOR J.GUERECHET S.A.

AUTOVIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

José Cartellone Construcciones Civiles S.A

CHEDIACK-ROGGIO

Desde Vialidad Nacional confirmaron que estas empresas son las que participan con ofertas, pero que aún no se conoce en cuál de todos los tramos participan, por lo que ese dato "estará en los próximos días", aclararon.

Licitación de la ruta 7 en Mendoza

A diferencia de lo que ha hecho Mendoza, que son obras viales con fondos estatales, en este caso, el Gobierno nacional pretende inversión privada y luego que recupere el dinero en base a la instalación de peajes. La inversión prevista ronda los U$S 300 millones

El denominado “Tramo Cuyo” dentro del plan de concesiones se divide en dos secciones:

146,82 km desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta la localidad Palmira en el Km 1012,31 de la Ruta 7.

182,27 km desde el empalme de la Variante Palmira con la Ruta 40 hasta el límite internacional con Chile.

En el pliego de la licitación se detallan las ubicaciones de las dos estaciones de peaje ya existentes sobre la Ruta 7 que recibirá el concesionario, las cuales no podrán modificarse en su ubicación, ni aumentarse en número salvo expresa autorización de Vialidad Nacional.

ruta 7 baches pozos pavimento (3) Alf Ponce Mercado / MDZ

Además del peaje de La Paz, en el ingreso desde el Este a Mendoza, habrá dos peajes más:

Una estación de peajes en la Variante Palmira

Otra estación de peajes en la zona de Potrerillos

Para empezar a cobrar peaje a los usuarios, la empresa concesionaria deberá cumplir con una serie de requisitos. Contar con el acta de finalización de la obra inicial de puesta en valor de la Ruta 7. Además contar con la habilitación al tránsito de la obra denominada Variante Palmira, para el caso de la estación ubicada en este sector.

Cómo serán las nuevas estaciones de peaje

El pliego de especificaciones técnicas se detallan las características que deberán cumplir los nuevos peajes en la Ruta 7.