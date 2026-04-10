El Banco Central flexibilizó más el cepo cambiario: qué modificaciones realizó y a quiénes afecta

En medio de un contexto de pax cambiaria en el mercado, el Banco Central ( BCRA ) flexibilizó aún más las restricciones relacionadas al cepo cambiario, tanto para las personas físicas como para las empresas.

La entidad que preside Santiago Bausili introdujo nuevas normativas mediante la Comunicación “A” 8417, en medio de una calma en el dólar que le da margen al equipo económico para avanzar con los ajustes que restan.

Dentro del paquete de medidas, también se incorporó una nueva restricción. Aquellos que transfieran dólares al exterior no podrán operar con títulos valores durante los siguientes 90 días.

Para las personas, se elimina el requisito de liquidar las divisas restantes de exportación de bienes. Este es un esquema que ya regía para exportaciones de servicios.

También, se elimina el límite de US$50 que tienen para extraer en el exterior con tarjeta de crédito.

Video: quiénes compran dólares

Chau cepo comprás sólares Encuesta MDZ

Menos cepo a las empresas

Por el lado de las empresas, los cambios introducidos amplían, en su mayoría, los plazos para el ingreso de divisas, que varían según el tipo de producto. Para aquellas que posean la casa central en el país y exporten a su sucursal en el exterior, los plazos pasarán a ser de 180 días si no exceden los $200.000 millones al año.}, antes era de $50 millones.

En relación a las que exporten ropa y otros bienes similares, el plazo se amplía hasta los 365 días, al igual que aquellas que envíen productos espaciales y nucleares al exterior.

El BCRA también permitirá que las empresas tomen deuda en otra moneda extranjera que no sea el dólar; a su vez, autoriza el ingreso al Mercado Libre de Cambios (MLC) para el reembolso de préstamos otorgados por la casa matriz.