La carne argentina desembarca en Chongqing con una campaña gastronómica sin precedentes

La carne vacuna argentina redobla su apuesta en China y ahora busca conquistar el corazón del interior del gigante asiático. Después de su paso por la feria SIAL de Shanghái, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) lanzó en Chongqing una ambiciosa campaña de promoción que combina gastronomía, cultura y fuerte presencia mediática durante cuatro meses.

La acción, realizada junto al Chongqing Marriott Hotel, marca un paso estratégico para ampliar el posicionamiento de la carne argentina más allá de Beijing y Shanghái, apuntando a nuevos mercados urbanos con alto poder de consumo y creciente influencia gastronómica.

El lanzamiento de la campaña incluyó un evento especial con menús elaborados con cortes argentinos premium, adaptados al paladar local, show de tango y la participación de periodistas, influencers y referentes gastronómicos chinos. La propuesta buscó mostrar no solo la calidad del producto, sino también el valor cultural de la carne argentina.

«Fue un viaje distinto», resumió Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA, durante el evento de lanzamiento. «Comenzamos en Beijing con reuniones oficiales, seguimos en SIAL Shanghái junto a frigoríficos y productores, y terminamos en Chongqing con una promoción específica junto al Marriott para impulsar la carne argentina en el interior de China».

Breitschmitt destacó además el carácter novedoso de la iniciativa: «Es algo que tanto desde China como desde la industria argentina nos venían pidiendo. Queremos que la carne argentina llegue cada vez más lejos dentro del mercado chino».

La elección de Chongqing no fue casual. La ciudad, ubicada en el sudoeste chino, se convirtió en uno de los grandes polos económicos, turísticos y gastronómicos del país. Conocida por su paisaje urbano futurista, su intensa vida nocturna y su explosivo crecimiento, es considerada una de las ciudades más dinámicas de Asia.

La carne argentina llega a las mesas de Chongqing

Durante el encuentro también se formalizó el acuerdo con las principales autoridades del hotel Marriott, que durante cuatro meses ofrecerá menús especiales basados en carne argentina.

Desde el hotel, el chef ejecutivo adjunto Jaiden Kong destacó especialmente las cualidades del producto argentino. «Me gusta mucho la carne argentina por su relación calidad-precio, por la alimentación a pasto y por su sabor distintivo», explicó. Además, adelantó que el equipo gastronómico buscará profundizar la alianza a largo plazo con nuevas propuestas culinarias para el público chino.

La velada sumó además una fuerte impronta cultural con una presentación de tango argentino a cargo de Alfonso Cunyu Huang y Béatrice Xie, dos figuras reconocidas de la escena tanguera china. El evento contó también con amplia cobertura de medios y plataformas digitales como Chongqing TV, iQIYI, Tencent y Sohu.com, además de influencers y creadores de contenido locales.

Participaron medios y plataformas como Chongqing TV, iQIYI, Sohu.com, Toutiao, Tencent y Migu, junto con influencers como Xiaoxiao, JINJIN, Joyoyo, Tianyou y Zhaoshuang Muxi. También disfrutaron del encuentro creadores de contenido y consumidores locales con influencia en comunidades específicas (KOCs, por sus siglas en inglés: Key Opinion Consumers), que contribuyeron a amplificar la experiencia entre las múltiples audiencias chinas.

Una estrategia de largo plazo

La iniciativa tiene un antecedente reciente: en 2025 el IPCVA desarrolló una experiencia similar durante cinco meses en el hotel Kempinski de Beijing, a través de la cual miles de consumidores chinos pudieron acercarse a la carne argentina.

Ahora, el desafío apunta a profundizar esa presencia en nuevas ciudades del interior chino, en el marco de una estrategia de largo plazo que continuará en noviembre de este año con una nueva participación argentina en la China International Import Expo (CIIE) de Shanghái.

Con gastronomía, cultura y una fuerte ofensiva comercial, la carne argentina busca seguir ganando terreno en el mercado más codiciado del mundo.

Fuente: TodoAgro.