Fondo de Asistencia Laboral: las pymes podrían cubrir 6 meses de indemnizaciones en medio año

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que fue creado dentro de la Ley de Modernización Laboral con el objetivo de garantizar recursos para el pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la extinción de relaciones laborales.

La medida fue oficializada este lunes por el Decreto 408/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El documento oficial lleva las firmas del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El estudio contable PMP (Contabilidad & Consultoría) mostró que el FAL podría generar un rápido fondeo para cubrir las indemnizaciones de la plantilla laboral de las empresas. "El FAL es la opción más viable para darle resultados rápidos en términos de previsión a las pymes para poder enfrentar futuros problemas frente al pago de indemnizaciones”, analizó Juan Pablo Perojo, Director de PMP.

Según destacó el estudio contable, los empleadores deberán realizar una contribución mensual equivalente al 2,5% de la nómina en el caso de las pymes (y al 1% para las grandes empresas) que se acumula en un fondo administrado por una entidad externa. En contrapartida, las contribuciones patronales a la seguridad social se reducen en el mismo porcentaje.

“El problema de las pymes argentinas no es que quieran retener empleados sin razón, sino que cuando la situación se complica, el costo indemnizatorio las deja sin aire, complicando el status de todo el personal por la desvinculación de un solo empleado”, sostuvo Perojo.

Los números que elaboró PMP ilustran la posible velocidad de su capitalización: una empresa de 40 empleados con remuneraciones promedio de $2.000.000 acumularía, bajo los supuestos del estudio, al primer año de aportes, fondos equivalentes a 11,2 meses de indemnización. Para una firma de 75 personas, esa cifra trepa a 20,9.

Cómo funciona el FAL

La ley establece que las grandes empresas destinarán al FAL el equivalente al 1% de la masa salarial, mientras que las pymes aportarán el 2,5%, dinero que antes derivaban a la seguridad social, estaba destinado al Anses como contribuciones patronales. Desde una asociación gremial empresaria señalaron a MDZ que "el hecho que se haya achicado el valor de las cargas en 2,5% para las pymes y en 1% para las grandes, hace que las empresas terminen pagando lo mismo. Esto genera un efecto ahorro muy beneficioso para las empresas".

Cada empleador deberá elegir una entidad financiera autorizada para colocar ese fondo. Las inversiones deberán realizarse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en Argentina. En tanto, ARCA será la encargada de derivar la parte que corresponda a la sociedad de bolsa que haya elegido la compañía para constituir su fondo de indemnizaciones.

"Si en la práctica, los fondos están bien invertidos para no perder poder adquisitivo, se mantienen costos bajos de administración y las empresas pueden disponer fácilmente al momento de necesitarlos, es una herramienta muy buena que ayuda mucho a las PyMEs", agregaron a este medio fuentes fuentes empresarias de la provincia de Buenos Aires.

Cuándo entra en vigencia

Si bien el Gobierno avanzó con la reglamentación, también resolvió postergar su entrada en vigencia hasta el 1 de noviembre de 2026.