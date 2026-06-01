Inflación: las consultoras estiman una desaceleración para mayo, aunque se mantendría por encima del 2%

La estimaciones de las consultoras privadas arrojan una desaceleración de la inflación para mayo, aunque se mantendría por encima del 2%. A eso se suman los aumentos previstos para junio, que provocarán el dato siga sin perforar ese umbral, según el REM del BCRA.

El relevamiento de precios de C&T para la región GBA presentó un incremento mensual de 2,2% para el quinto mes del año. "Dos rubros se destacaron por sus alzas superiores al promedio: salud, y alimentos y bebidas. En el caso de salud, sus dos principales componentes se aceleraron, tanto medicamentos como prepagas. Alimentos y bebidas aumentó 2,7% mensual, acelerándose significativamente respecto de abril pero con mucha heterogeneidad en sus componentes. Verduras, un componente estacional, trepó 27%. Los panificados también ganaron dinamismo pero subiendo en torno a 2,5%. Por el contrario, la carne se volvió a moderar y aumentó 1%", remarcó la consultora.

En esa línea, la Fundación Libertad y Progreso (LyP) recopiló que alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor peso dentro del índice, tuvo un incremento del 3,4% y aportó 0,8 puntos porcentual al nivel general, que tuvo una variación promedio de precios en torno a 2,1%, por debajo del 2,6% que definió el Indec para abril. Le siguieron Comunicaciones (+4,0%) y Transporte (+2,4%). "Este último rubro estuvo especialmente presionado por la actualización de las tarifas en términos reales del transporte público", subrayaron.

Por su parte, desde EcoGo explicaron que "la inflación en alimentos cobró impulso principalmente por un marcado incremento en el precio de las verduras antes los primeros fríos del año". La consultora, que dirige la economista Marina Dal Poggetto, espera que el IPC se ubique en 2,2%.