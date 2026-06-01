El producto mendocino que se consolida en el exterior como endulzante premium industrial

En medio del desafiante panorama que atraviesa la vitivinicultura argentina, un fuerte producto mendocino se destaca en el mercado externo con muy buenas perspectivas. Se trata del mosto , que cada, a la espera de una regulación nacional que impulse su consumo, se consolida como endulzant e premium industrial en el exterior.

En este marco, la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) reafirmó su posición como nexo articulador de la economía regional al realizar un nuevo encuentro de la Comisión del Precio del Vino, histórica en la institución.

En esta ocasión, los invitados especiales fueron Patricia Giménez, gerenta general de ProMendoza; Martín Materia, presidente de CAFEM (Cámara de Fabricantes y Exportadores de Mosto); y Gustavo López, vicepresidente de la cámara y representante de Juviar, quienes junto a los miembros de la comisión analizaron los desafíos logísticos, arancelarios y las oportunidades comerciales globales que afronta la vitivinicultura local.

Durante la Comisión del Precio del Vino, Patricia Giménez expuso sobre la relevancia de Vinexpo Explorer – The Bulk Wine Chapter , el prestigioso encuentro internacional que se celebrará en la provincia del 8 al 10 de junio de 2026, y cuya apertura oficial tendrá como sede a la Bolsa de Comercio de Mendoza. El evento, organizado junto a Vinexposium (la franquicia de ferias más importante del sector desde 2025) y el Gobierno de Mendoza, con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel, reunirá a 25 importadores clave de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes con 50 bodegas argentinas.

"ProMendoza tiene muchas horas dedicadas al vino en lo que respecta a estrategias de marketing hacia afuera. El objetivo de este formato Explorer, que se realiza una sola vez al año en distintos lugares del mundo, es invertir la dinámica y traer a los compradores directamente a las bodegas mendocinas bajo una modalidad de tasting, rondas B2B y visitas guiadas", explicó Giménez.

La funcionaria destacó el valor de este evento inmersivo basándose en datos de mercado: "A través de relevamientos detectamos que, si bien más del 60% de los compradores internacionales invitados por Vinexposium (que posee un portfolio de más de 6.000 profesionales) ya comercializaba vino argentino, más del 80% de ellos no conocía Mendoza en persona. Aquí es donde la identidad mendocina y nuestra calidad de anfitriones juegan un rol clave para cerrar negocios".

Mosto bolsa de comercio (2)

Radiografía y proyección del sector del mosto

Posteriormente, Martín Materia, presidente de CAFEM, brindó un detallado panorama sobre la industria del mosto (jugo de uva concentrado), un sector netamente exportador. "El 90% del mosto argentino se destina al mercado externo, siendo Estados Unidos el principal comprador, seguido por Japón, Sudáfrica y Canadá", señaló Materia, recordando los años récord de exportación del sector (2007 y 2008).

Respecto a las proyecciones de volumen para este año, las autoridades de la cámara estimaron que la campaña se ubicará en niveles similares a la anterior, rondando las 93.000 toneladas (dentro del promedio de entre 80.000 y 100,000 toneladas de los últimos años). A su vez, se advirtió que actualmente hay stock disponible acotado debido al alto nivel de despacho exterior, mientras que el consumo del mercado interno se ha mantenido estable.

Materia hizo hincapié en las exigencias internacionales: "Los clientes de Estados Unidos valoran fuertemente la previsibilidad y la confianza; demandan que garanticemos la continuidad del producto en el mercado". En dicho país, el mosto se utiliza como endulzante natural en bebidas azucaradas, gaseosas y alimentos industrializados orientados a un segmento premium que busca sustitutos saludables al jarabe de maíz.

En esa línea, se debatió sobre el impulso del proyecto de ley de edulcoración en Argentina, una tendencia regulatoria que ya implementan otros países para fomentar el uso de derivados naturales.

Finalmente, la Comisión del Precio del Vino, abordó las agendas arancelarias vigentes y la competencia con otros mercados de la región, como Chile, concluyendo en la necesidad de continuar generando estos espacios de debate en la Bolsa de Comercio de Mendoza para dotar de herramientas estratégicas a las pymes y productores de la provincia.