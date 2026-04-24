En medio de la crisis, Mendoza recibe una oportunidad única para "salvar" el vino

El próximo mes de junio, la industria vitivinícola argentina tendrá una oportunidad única en medio de la crisis que está atravesando. Es que la provincia de Mendoza será sede de The Bulk Wine Chapter, la feria de vino a granel más importante del mundo, que por primera vez se realizará en Sudamérica.

Por primera vez en su historia, Vinexpo Explorer desarrollará un capítulo focalizado en este segmento estratégico y la sede elegida fue Mendoza. Entre el 8 y el 10 de junio, con la zona Este mendocina como especial anfitriona, 25 compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes se reunirán con 50 bodegas argentinas seleccionadas.

Pese a que la alianza entre el Gobierno de Mendoza, ProMendoza y Vinexposium -creadores de Wine París, la feria más importante del mundo- viene desde hace ya tres años, el momento en el que se realizará la feria es muy oportuno para la industria vitivinícola argentina, donde muchas bodegas y productores han encontrado en el segmento del granel una salida para los abultados stocks de vinos.

El formato incluirá degustaciones, rondas de negocios y visitas a bodegas. “La idea es generar un clima de negocios y construir relaciones a largo plazo”, explicó Javier Rojas, responsable del área de vinos de ProMendoza, durante su participación en la columna “Mendoza Productiva” de la 105.5 FM, MDZ Radio.

La industria vitivinícola atraviesa un escenario adverso que excede las fronteras locales. Según Rojas, “la vitivinicultura está en un momento de crisis, no solamente a nivel nacional sino mundial”. Frente a este panorama, el referente planteó una disyuntiva clara: “Podemos quedarnos lamentándonos o buscar alternativas”.

En ese marco, el desarrollo del vino a granel aparece como una estrategia clave para sostener la actividad y generar divisas. Es que de acuerdo a la cifras oficiales, el segmento ha sido uno de los grandes ganadores de lo que va del año. “El vino a granel hoy es una unidad comercial indispensable para las bodegas. Es el único segmento que ha crecido en volumen de exportación, con un aumento del 15%”, afirmó.

La feria tendrá un fuerte enfoque territorial, con protagonismo del Este de Mendoza y apuntado a bodegas que trabajen de manera sostenida con vino a granel y tengan experiencia exportadora, con el objetivo de construir relaciones comerciales de largo plazo. “Es el paño vitivinícola más grande de Latinoamérica”, destacó Rojas. La elección no es casual: la región concentra gran parte de la producción a granel y se posiciona como un actor clave en el nuevo esquema exportador.

El perfil de los compradores refleja la diversidad del mercado: supermercados, importadores especializados y empresas que elaboran vinos para terceros bajo marcas privadas. Para Rojas, el desafío es claro: “Es momento de salir a vender. La promoción se va a dar a través de la venta”.

The Bulk Wine Chapter

Un mercado diferente

La elección de Mendoza como sede de The Bulk Wine Chapter se dio luego de la exitosa experiencia que tuvo la provincia con Wine Explorer. Apuntada a vinos fraccionados, en 2025 llegó por primera vez a este hemisferio y las bodegas mendocinas pudieron entablar fructíferas relaciones comerciales con compradores que en un 80% desconocía el terroir mendocino.

Sin embargo, la lógica del vino a granel es muy diferente, por lo que el segmento necesitaba un espacio especial. A diferencia del vino fraccionado, se rige por lógicas propias de los commodities. “Por ejemplo, se fija un precio internacional, entre 20 y 30 centavos de dólar, y ahí se define si sos competitivo o no”, detalló Rojas.

En los graneles, factores como la marca o la historia pierden relevancia: “No importa el storytelling ni la etiqueta. Importan el precio, el volumen y la calidad”. Esta dinámica implica una competencia feroz. “Por un centavo de dólar podés perder 15 contenedores”, advirtió.

Pero pese a las particularidades del segmento y el contexto actual, Argentina tiene una oportunidad única: “Hoy estamos siendo competitivos y eso nos permite entrar en mercados impensados como Napa Valley, Francia o España”, señaló el experto.

Otro factor diferencial de Argentina en general y de Mendoza en particular es su calidad. Pese a que el desconocimiento puede llevar a pensar que los graneles se asocian a los segmentos más bajos de precios, es posible encontrar alternativas muy competitivas. “La calidad está en todos los niveles. En Argentina ya no hay vinos malos”, destacó Rojas.

Según explicó, el desarrollo técnico de la industria permitió elevar los estándares en todas las categorías, desde vinos de mesa hasta productos de entrada de gama. “Tenemos una capacidad técnica que nos permite competir en todos los segmentos”, completó.

Cómo será la feria y cómo participar

El programa de The Bulk Wine Chapter incluirá durante los tres días del evento un seminario técnico, degustaciones profesionales, silent tasting, reuniones B2B y visitas a bodegas. La fecha límite de inscripción es el 30 de abril, aunque por la capacidad limitada de 50 bodegas participantes, este paso no garantiza la participación.

El costo dispuesto por la organización para formar parte del encuentro es de US$ 4.500 para bodegas pequeñas y de US$ 5.500 para las empresas grandes.