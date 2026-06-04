Noche de carne y vino en Mendoza: una experiencia gastronómica en Bistró Casa Vigil
El 10 de junio, Bistró Casa Vigil realizará una cena especial con cortes seleccionados, vinos El Enemigo y un menú diseñado por Pablo Ortiz e Iván Azar.
La gastronomía mendocina tendrá una nueva cita para los amantes de la carne y el vino. El próximo 10 de junio, Bistró Casa Vigil, ubicado en Palmares, realizará una cena especial que reunirá cortes seleccionados de carne argentina y una propuesta enológica encabezada por los vinos de la línea El Enemigo.
La experiencia fue diseñada por Pablo Ortiz, chef de Bistró Casa Vigil, junto a Iván Azar, chef de Casa Vigil Bodega, reconocido con una estrella Michelin. La propuesta busca recrear el espíritu de un asado entre amigos, con una selección de carnes, guarniciones y vinos pensados para compartir. Como parte de la propuesta, los comensales podrán disfrutar de una experiencia sin límites, con reposición libre de carnes y vinos durante toda la noche.
NOCHE DE CARNE Y VINO EN BISTRÓ CASA VIGIL
Uno de los aspectos distintivos de la velada será la posibilidad de degustar distintos cortes de carne provenientes de MUGE, empresa especializada en carnes premium argentinas. El menú incluirá opciones tradicionales de parrilla, acompañadas por guarniciones clásicas y preparaciones elaboradas especialmente para la ocasión.
"Queremos que la persona que asista venga con amigos y sienta ese clima familiar de llegar a un asado que le está preparando un amigo, con lo mejor", señaló Iván Azar sobre el concepto de la propuesta.
La selección de vinos estará a cargo de Alejandro Vigil, quien adelantó que además de etiquetas de la reconocida línea El Enemigo habrá algunas sorpresas para degustar durante la noche.
La cena se realizará en Bistró Casa Vigil, un espacio gastronómico que cuenta con una cava de más de 1.000 etiquetas, una de las más amplias de Mendoza.
Menú de la noche
Recepción
- Panera
- Aceite de oliva
- Escabeche de berenjena
Entradas
- Pastelitos fritos
- Buñuelos de acelga
- Chorizo
- Morcilla
- Chinchulines
Carnes
- Pechito de cerdo
- Vacío MUGE
- Punta de espalda
- Asado de 10 costillas MUGE
Guarniciones
- Papas fritas provenzal
- Ensalada mixta
- Ensalada rusa
- Escalivada
- Repollo a las brasas con gremolata
Postre
- Panqueque quemado con dulce de leche y helado de vainilla
Fecha, precio y reservas
La Noche de Carne y Vino se realizará el miércoles 10 de junio en Bistró Casa Vigil, en Palmares.
El valor de la experiencia es de $90.000 por persona e incluye servicio libre de carnes y vinos durante toda la noche.
Las reservas pueden realizarse al +54 9 2613 411729.