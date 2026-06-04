Noche de carne y vino en Mendoza: una experiencia gastronómica en Bistró Casa Vigil

La gastronomía mendocina tendrá una nueva cita para los amantes de la carne y el vino. El próximo 10 de junio, Bistró Casa Vigil, ubicado en Palmares, realizará una cena especial que reunirá cortes seleccionados de carne argentina y una propuesta enológica encabezada por los vinos de la línea El Enemigo.

La experiencia fue diseñada por Pablo Ortiz, chef de Bistró Casa Vigil, junto a Iván Azar, chef de Casa Vigil Bodega, reconocido con una estrella Michelin. La propuesta busca recrear el espíritu de un asado entre amigos, con una selección de carnes, guarniciones y vinos pensados para compartir. Como parte de la propuesta, los comensales podrán disfrutar de una experiencia sin límites, con reposición libre de carnes y vinos durante toda la noche.

Uno de los aspectos distintivos de la velada será la posibilidad de degustar distintos cortes de carne provenientes de MUGE, empresa especializada en carnes premium argentinas. El menú incluirá opciones tradicionales de parrilla, acompañadas por guarniciones clásicas y preparaciones elaboradas especialmente para la ocasión.

"Queremos que la persona que asista venga con amigos y sienta ese clima familiar de llegar a un asado que le está preparando un amigo, con lo mejor", señaló Iván Azar sobre el concepto de la propuesta.

La selección de vinos estará a cargo de Alejandro Vigil, quien adelantó que además de etiquetas de la reconocida línea El Enemigo habrá algunas sorpresas para degustar durante la noche.

La cena se realizará en Bistró Casa Vigil, un espacio gastronómico que cuenta con una cava de más de 1.000 etiquetas, una de las más amplias de Mendoza.

Menú de la noche

Recepción

Panera

Aceite de oliva

Escabeche de berenjena

Entradas

Pastelitos fritos

Buñuelos de acelga

Chorizo

Morcilla

Chinchulines

Carnes

Pechito de cerdo

Vacío MUGE

Punta de espalda

Asado de 10 costillas MUGE

Guarniciones

Papas fritas provenzal

Ensalada mixta

Ensalada rusa

Escalivada

Repollo a las brasas con gremolata

Postre

Panqueque quemado con dulce de leche y helado de vainilla

CARNE Y VINO - VIGIL

Fecha, precio y reservas

La Noche de Carne y Vino se realizará el miércoles 10 de junio en Bistró Casa Vigil, en Palmares.

El valor de la experiencia es de $90.000 por persona e incluye servicio libre de carnes y vinos durante toda la noche.

Las reservas pueden realizarse al +54 9 2613 411729.