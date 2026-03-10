Licitan un nuevo polo gastronómico en un histórico edificio del Parque San Martin

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación pública para la construcción y explotación comercial de la nueva Unidad de Servicio “Caballitos de Marly”, una intervención que permitirá renovar uno de los sectores más emblemáticos y transitados del Parque General San Martín. Se trata del histórico local comercial frente a la rotonda de ingreso por los Portones del Parque con el objetivo de convertirlo en nuevo polo gastronómico.

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque (DBE), convocó a la licitación pública para la obra en este emblemático sitio que contempla un polo gastronómico, servicios turísticos, terrazas y circuitos peatonales.

El proyecto se desarrollará frente al histórico conjunto escultórico de los Caballitos de Marly, en la intersección de avenida Libertador y Paseo Los Plátanos, y forma parte del Plan de Renovación de Unidades de Servicio que el Gobierno de Mendoza impulsa para modernizar la infraestructura del parque y mejorar los servicios para visitantes, manteniendo al mismo tiempo el valor paisajístico y patrimonial del predio.

La intervención prevé la demolición de la estructura existente y la construcción de un nuevo edificio de servicios diseñado bajo criterios de eficiencia, accesibilidad universal e integración con el entorno natural.

El proyecto contempla una infraestructura moderna que integrará servicios públicos gratuitos con una propuesta comercial privada que acompañe el uso recreativo y turístico de este sector del parque.

Caballitos de marly, polo gastronómico

El despliegue técnico de la nueva unidad incluye 350 m² cubiertos, distribuidos en 280 m² en planta baja y 70 m² de subsuelo destinados a áreas técnicas, además de 115 m² semicubiertos conformados por un puente conector entre terrazas, uno de los elementos arquitectónicos distintivos de la propuesta.

La nueva unidad también incorporará un patio de servicio de 50 m² y la posibilidad de instalar un deck exterior de aproximadamente 30 m² hacia el sector suroeste, ampliando los espacios de permanencia y uso para los visitantes.

En materia de infraestructura social y turística, el proyecto establece la construcción obligatoria de 65 m² de baños públicos gratuitos de alta higiene, una mejora largamente demandada en este sector del parque, además de una Oficina de Informes de 21 m² destinada a la atención y orientación de visitantes.

La intervención incluye además una fuerte integración paisajística con el entorno histórico del parque. En ese sentido, se proyecta una plaza de acceso de aproximadamente 1.000 m², junto con terrazas y puentes peatonales que sumarán alrededor de 400 m², generando nuevos espacios de circulación y encuentro.

Asimismo, se prevé la reconstrucción de cerca de 600 m² de circuitos peatonales en teja molida, material tradicional utilizado en los senderos del Parque General San Martín, respetando la estética histórica del lugar.

Fecha de apertura de la licitación

Los interesados en participar del proceso deberán presentar sus ofertas con la documentación requerida en formato papel y digital.

La apertura de sobres se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 a las 10 horas, en la sede de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, ubicada en Paseo Los Plátanos 88, dentro del Parque General San Martín de Mendoza.