El peronismo universitario y la metáfora mundialista de Holanda: siempre segunda

A Adriana García se la compara con la selección de Holanda, atendiendo a que es la eterna segunda, y que, a pesar de llegar a las finales, no ha logrado aún levantar la copa.

Luego de culminada la primera vuelta en la elección a rector de la UNCuyo, y habiendo pasado al ballotage los postulantes Gabriel Fidel y Adriana García (con un 29% más de votos para Fidel, si se relacionan los valores sacados por ambos candidatos) resta ahora saber qué va a ocurrir el 23 de junio -un día después de que la selección argentina enfrente a Austria en el Mundial de Fútbol- cuando se defina finalmente quién va a suceder a la actual gestión en la Universidad más importante del oeste argentino.

En esa disputa, Gabriel Fidel, que es el actual vicerrector, se enfrenta a una candidata que, en sus charlas con diferentes sectores de la universidad, parece haber estado comentando que su rival es un candidato “bancado” por el partidismo y que ella se declara, en contraparte, como una académica no vinculada a la política que domina al país, partidismo externo a la UNCuyo que debería, según sus opiniones, terminar su influencia sobre la casa de altos estudios.

GARCIA Esta docente ha tenido históricamente (y aún mantiene) lazos estrechos con sectores peronistas de la más alta alcurnia. Facebook de Adriana García No hay candidatos apolíticos en esta segunda vuelta La verdad es que, para quien ha pisado alguna vez las aulas universitarias de esa institución y tal como bien lo aclaró el mismísimo Gabriel Fidel en una entrevista con MDZ Radio, resulta bastante risueño colocar a Adriana García como “independiente”, ya que esta docente ha tenido históricamente (y aún mantiene) lazos estrechos con sectores peronistas de la más alta alcurnia, con soporte y acompañamiento no solo de intendentes y líderes provinciales de primera línea, sino también últimamente acercándose a sectores más ligados al kirchnerismo, en un intento por sumar los votos necesarios para llegar, de una vez por todas, al sillón principal del Rectorado, que le ha sido esquivo en elecciones anteriores. Y no es que sea un problema ser una candidata peronista, porque cada cual es dueño de sus pensamientos y está en su derecho de tener la ideología que mejor se le cante. El problema está en negar esa pertenencia (o cualquier otra) y de paso acusar a los demás de algo que ella misma posee. Es la implementación en la política universitaria de la famosa frase bíblica que habla de quienes miran la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio; aunque no queda del todo claro si es que no ve su propia viga, o simplemente la ve, pero la niega.

Pasan los años, y Holanda (Países bajos) sigue sin llegar a la copa Por otro lado, y aprovechando la fiebre mundialista, desde grupos que claramente no acompañan a Adriana García se la compara con la selección de Holanda, atendiendo a que es la eterna segunda, y que, a pesar de llegar a las finales, no ha logrado aún levantar la copa. Vale recordar que esta docente ya fue candidata a vicerrectora en 2014 y se postuló además para rectora en 2018, 2022 y ahora en 2026, y en ninguna de estas oportunidades logró ser la candidata elegida: siempre terminó segunda. Y más allá de que claramente es una “chicana” que le envían desde sectores opositores a su candidatura, lo cierto es que el peronismo está en baja en la UNCuyo, desde que perdió la Universidad hace ya doce años. Y los números no parecen demostrar que el rumbo vaya a torcerse en esta oportunidad, ya que el ganador de la primera vuelta, Gabriel Fidel, tiene claras ventajas sobre su oponente, pues los votos de los candidatos que quedaron fuera del ballotage irían mayoritariamente a reforzar su carrera hacia el Rectorado.

FIDEL Aclaró el mismísimo Gabriel Fidel en una entrevista con MDZ Radio, que resulta bastante risueño colocar a Adriana García como “independiente” UNCuyo. Gabriel Fidel, tiene claras ventajas Así las cosas, no sería para las personas de los diferentes claustros de la universidad mendocina una elección en la que tendrán que elegir entre personas con o sin filiación político-partidaria, sino que, a juzgar por lo visto en la elección del pasado martes, y de los pronósticos sobre lo que ocurriría a fin de mes en la segunda vuelta, los docentes, estudiantes, egresados y no docentes de la UNCuyo ya tendrían claro su voto. Volviendo a la metáfora mundialista, todo indicaría que la pobre Holanda (ahora Países Bajos) va a seguir sin llegar al triunfo, y que no hay traffics con votantes mandados “voluntariamente” desde los distintos municipios peronistas que alcancen para torcer la voluntad inquebrantable de los miembros de la mayor comunidad educativa de nuestra provincia.