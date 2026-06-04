Peronismo, una historia de historieta pero dañina

El 4 de junio de 1943 en Argentina se ejecutó la denominada Revolución del 43, un movimiento militar que puso fin al gobierno de Ramón Castillo, un catamarqueño que fue parte del epílogo lo que hoy se conoce como la Década Infame .

Es más que una década. pero le queda perfecto aquello de infame. Es más que una década. pero le queda perfecto aquello de infame.

Este período de historia argentina comenzó con el golpe al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, en 1930. Los militares que tomaron el poder, en 1943, un día como hoy, contaban entre sus filas con la figura de un teniente. Se llamaba Juan Domingo Perón .

Peronismo

El gobierno de Castillo recurrió al fraude electoral como garantía para asegurarse el monopolio del poder. Representó a los sectores más conservadores. Y a él le debemos la "neutralidad" argentina en la Segunda Guerra Mundial.

Argentina no parecía horrorizada por la masacre nazi. Ni por organizarse detrás de los aliados. Una de las grandes verguenzas del pasado. Argentina no parecía horrorizada por la masacre nazi. Ni por organizarse detrás de los aliados. Una de las grandes verguenzas del pasado.

Total normalidad.

El golpe militar encabezado por el GOU (Grupo de Oficiales Unidos), en el que participó Juan Domingo Perón, lo derrocó.

Pero la verdad es que ya desde 1941, el ex presidente y general Justo, comenzó una conspiración para derrocar al gobierno de Castillo. Y no no se llegó a concretar por la renuencia de los mandos medios a producir un golpe. O para decirlo en criollo: eran tan torpes y cómodos que ni siquiera urdían buenos planes para poner al palacio en jaque.

Total normalidad.

perón peronismo

Militares

En el GOU no participaban civiles: militares, los elegidos. El programa básico de la proclama del G.O.U. de aquel 4 de junio justificó el movimiento militar

Dijeron: “Se han defraudado las esperanzas de los argentinos, adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción gubernamentales".

Parece que no existía el Poder Judicial. Es como que se les había olvidado de utilizarlo a los primeros hombres democráticos del país. Puede pasar. De hecho, ha pasado, mucho, en las monarquías y en las tiranías..

Total normalidad.

Canción IA

Que nadie se enoje por el tono y la ironía en esta canción realizada con IA. O que no se enoje demasiado.

Juan Domingo Perdón (1)

Perón

Transcribo el diagnóstico del GOU, en 1943, un día como hoy: “Se ha llevado al pueblo al escepticismo y a la postración moral, desvinculándolo de la cosa pública, explotada en beneficio de siniestros personajes, movidos por la más vil de las pasiones”.

Este grupo de nacionalistas decía fomentar la unidad y la vigencia institucional a la par que la real e íntegra soberanía nacional".Por eso dieron un golpe militar para sacar a un gobierno irregular.

Uno se siente medio bobo al explicarselo a un niño. Uno se siente medio bobo al explicarselo a un niño.

Total normalidad.

Argentina. El 4 de junio de 1946 aquel teniente golpista Juan Domingo Perón asumió por primera vez la Presidencia de la Nación. Parece que en 3 años se convenció o convencieron sus amigos que era mejor llegar a la Casa Rosada mediante el voto popular. Y que hasta podían intervenir civiles en estos asuntos.

Perón cambió la Argentina. Pero nunca se puede saber si eso fue para bien o para mal del país. No obstante, permitió que las clases más postergadas fueran parte del sistema. Hasta entonces nadie había reparado en eso. A lo mejor estaban ocupados en inventar el Poder Judicial.

En el período que inició el golpe Perón aprovechó rápido de reflejos una posición expectante en los círculos del poder y ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Luego sumó el ministerio de Guerra y la vicepresidencia.

Con un sueldo a veces no alcanza para vivir, ya sabemos. Con un sueldo a veces no alcanza para vivir, ya sabemos.

Total normalidad.

Segunda Guerra

Y este grupo de militares en asalto a las instituciones seguía sin tomar posición frente a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Argentina, finalmente, le declaró la guerra a los nazis, en marzo de 1945, ya en septiembre del mismo año, la guerra había acabado.

Por suerte llegamos en la etapa más linda de una guerra: cuando uno de los bandos doblega al otro. Y marchan los soldados raquíticos por las ciudades y la economía es una noción fuera de las prioridades.

Cuando hay guerra el progreso importa poco. Cuando hay guerra el progreso importa poco.

Total normalidad.

Presidencia peronista

Hicimos la previa de la primera presidencia de Perón con el 17 de octubre, una expresión descomunal de lo que iba surgiendo en una sociedad que reclamaba con justificada potencia. Y quizá en este debut en la Casa Rosada pasó lo más significativo de lo hecho por Perón en todas las épocas. Es que colocó a un actor social ineludible en la "cosa pública": los sectores más postergados, los que no estaban en la mesa de las decisiones.

Aún hoy se discute el modo en que lo hizo. Y se discutirá tanto que Perón luego debió tomarse 18 años sabáticos y poner en vilo durante casi dos décadas la vida pública, Por suerte Frondizi impuso una visión y la Tortuga Illia casi nada, muy poco, salvo una honestidad tremenda en medio de tanta porquería.

Y militares boludeando en modo apocalíptico. Y militares boludeando en modo apocalíptico.

Se discuten tanto los modos de Perón para permitir que la clase obrera accediera a ser parte de este país que se olvida de darle trascendencia a este suceso en el diseño de una nación

Total normalidad.

Plaza de Mayo

Otro 4 de junio, pero ahora es del año 1952. Sobrado de poder político y de representación popular Perón se encamina a ejercer la segunda presidencia. Qué pasó. La cuestión es que todo se puso,bastante heavy..Se cristalizó una grieta que es probable que hasta hoy perdure. Lo cierto es que la legitimidad de Perón quedará trunca por el golpe de 1955.Era la hora de los muchachos de la Revolución Libertadora. O la Fusiladora.

En esos tres años Perón sin Evita ya era otra cosa. En esos tres años Perón sin Evita ya era otra cosa.

Los tipos enfrentados a Perón se organizaron y como no habían tomado partido ni incidido en la Segunda Guerra es como que estaban bastante impactados y pusieron a la Plaza de Mayo tardíamente y muy hijadeputescamente en el centro de sus objetivos militares.

Los militares argentinos jamás se han acercado al tobillo de José de San Martín, el único general en serio que ha dado este país. Incluso Perón parece un soldadito más, mejor dado a ser un fabricante de excusas y a tener apenas buen olfato para merodear las mieles de los triunfos y éxitos ajenos.

Total normalidad.

Rodrigazo

Nos ahorramos varios párrafos, saltamos décadas enteras aunque en la Argentina siempre parece tratarse de la misma cosa. Un día como hoy pero de 1975, el peronismo sin Perón, o sea, el mago que oficiaba de profeta, se perdió una genialidad de su troupe: la gestión económica de un gobierno que murió cuando murió Perón. Es una ironía histórica, un chiste de argentinos o, peor, la evidencia de un destino lleno de fracaso: Y fue El Rodrigazo.

Total normalidad.

El 2 de junio de 1975 Celestino Rodrigo asumió el cargo de Ministro de Economía. La presidenta era María Estela Martínez de Perón. Fue su última mujer. Perón era un tipo que pensaba que su vida era tan genial que todos debíamos estar pendientes. Y para colmo cuando no se moría alguien de su entorno, se morían cientos de argentinos, en disputas que por entonces habían pasado al juicio tan unánime como arbitrario de las armas.Perón al presentarse como aquellos que hacen rock y están gordos y ni se acuerdan de las letras, no tuvo mejor visión política que meter a su querida en la fórmula que lo volvió a poner en la presidencia. Y

la dejó nomás a Isabelita. Y esta señora volvió a los militares, para entregarles la Casa Rosada. Parece una joda o un mal relato. la dejó nomás a Isabelita. Y esta señora volvió a los militares, para entregarles la Casa Rosada. Parece una joda o un mal relato.

Total normalidad.

El ministro peronista Celestino (del ala empresarial del peronismo sin Perón) asumió con una altísima inflación, elevados déficits fiscales y una inestabilidad política sin precedentes. El tipo no se complicó demasiado: después de meter la trompa renunció pocos meses después. Por meter la trompa entendamos lo siguiente: los precios subían día tras día, las colas frente a los supermercados eran algo cotidiano.

Qué hizo este tipo que metió la trompa.Dos días después de asumir el cargo de Ministro, el 4 de junio, anunció su plan para la economía del país, conocido como el "Rodrigazo". Aumento de un saque del tipo de cambio del dólar en un 100%, el combustible un 175%, la electricidad otro 75%. Y así, casi como un chiflado perdido en la graduación de Ciencias Económicas, empobreció en pocas horas a una sociedad.

Lo que a los nazis les costó varios años, a este flaco peronista le insumió casi nada, un suspiro, para desatar una tragedia. Lo que a los nazis les costó varios años, a este flaco peronista le insumió casi nada, un suspiro, para desatar una tragedia.

En un gran tono literario, dijo Rodrigo: "La mejor industria del país sería importar máquinas para fabricar papel moneda".

Total normalidad.

En el año de la implementación del plan, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se disparó al 335%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que en 1974 había cerrado con un aumento del 40%.

Los doce días transcurridos entre el 4 de junio (fecha en que se anunció el plan) y el lunes 16 (día del encuentro entre Isabel Perón y Ricardo Balbín) fueron frenéticos, con la dirección sindical rechazando las medidas y la tensión política en aumento

Otro dato que no es menor, ya que habla de la responsabilidad con el país que siempre está en los inflamados pechos de los peronistas: el miércoles 11 de junio de 1975, López Rega se distanció del plan. Y viajó a Río de Janeiro. Alegó problemas de salud. Le decían el Brujo. Y ojalá lo hubiera sido.

Un cobarde siempre es un cobarde. Un cobarde siempre es un cobarde.

Total normalidad.

Y así vamos.