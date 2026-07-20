La importante elección que prepara el peronismo mendocino

En noviembre de este año, el peronismo mendocino tiene una elección de peso : la de sus autoridades. Desde hace casi dos años el presidente del partido es el sanrafaelino Emir Félix , quien podría ser reelecto, aunque hay otras opciones. Los comicios se producen en medio de una feroz interna entre los intendentes y La Cámpora, que podría volver a ponerse en evidencia en esta nueva instancia.

De acuerdo a fuentes partidarias consultadas, el asunto no le quita el sueño a la dirigencia del PJ que está más enfocado en analizar cuál será la estrategia y las candidaturas que presentarán en las elecciones para la gobernación del año que viene y si logran, finalmente, ser competitivos.

Pero tampoco la elección de las autoridades del partido es un trámite más. Por reglamento, la estructura partidaria está obligada a llamar a internas, que se presenten listas y que voten los afiliados. Es decir no es un comicio que se hace entre cuatro paredes, aunque como ha pasado en las últimas elecciones, se ha logrado una lista de unidad.

A diferencia de lo que viene pasando en otras gestiones, - se cambian cada dos años las autoridades- desde el s ector de los intendentes hablan de la posibilidad de ofrecerle nuevamente a Emir Félix la presidencia . Creen que en la elección del año pasado, que fue legislativa y que él mismo encabezó como candidato a diputado nacional, logró que el peronismo sacara muchos más votos que en otros comicios y se posicionara como segunda opción nuevamente en Mendoza.

También suena Matías Stevanato, actual intendente de Maipú y muy posiblemente, de acuerdo a lo que subrayan desde el PJ, el candidato a gobernador que la mayor parte del peronismo apoyará el año que viene. Elegirlo en ese cargo, le daría visibilidad para luego lanzarlo como aspirante a la gobernación mendocina.

Fernando Ubieta, jefe comunal de La Paz, quien como Stevanato termina su mandato el año próximo,también es mencionado por algunos dirigentes para sucederlo a Félix en el puesto. Su fortaleza es la buena relación que tiene tanto con el sector de los intendentes del que forma parte como con La Cámpora.

La Cámpora y la postura de los intendentes del peronismo

Pero hay un giro que pudo verse este año tanto en las elecciones de febrero - en las que se eligieron concejales en 6 departamentos- y en la conformación de los bloques de la Legislatura. Los intendentes, encabezados por Félix, apuntan a que el año próximo el peronismo haga alianzas con otros sectores y deje de lado a La Cámpora.

En la Legislatura ya se ve: a comienzos de mayo, con la nueva conformación de las Cámaras, en el Senado se inscribió el interbloque Encuentro Mendocino, compuesto por los senadores del PJ y quienes quedaron del bloque de La Unión Mendocina, espacio que fundó Omar De Marchi en 2023 pero que fue perdiendo miembros desde ese entonces.

Al tomar esa decisión, revelaron que un factor clave para que se concrete esta alianza legislativa fue haber corrido a los senadores y diputados vinculados a La Cámpora para que no sean parte.

Además, desde el peronismo abren también las puertas al Partido Verde y Libres del Sur, dos fuerzas con las que conversan para confluir en un espacio común el año que viene que sea anti- libertario. Ya han hecho conferencias de prensa por temas comunes.

La Cámpora y el peronismo

MDZ consultó a referentes de camporismo pero no fijaron postura respecto a la elección del presidente del partido. Se sabe que si participan, no serían proclives a apoyar a Emir Félix, a quien ha sindicado como uno de los principales gestores de haberlos apartado tanto del bloque legislativo en el Senado como así también de haber hecho los movimientos necesarios para evitar que la elección de concejales de febrero, fuera el PJ unido.

De todas maneras, no es un asunto del que haya hablado la agrupación de manera orgánica. Pero hay algo que está muy fresco y entorpece cualquier negociación. La sanción a los candidatos de La Cámpora que fueron por otro partido en los comicios para elegir ediles en 6 municipios y que dirigentes camporistas creen que fueron motorizados por Félix y su entorno.

El tribunal de Disciplina del PJ mendocino resolvió en mayo pasado aplicarles como sanción principal la inhabilitación para ser precandidatos y/o candidatos a cargos públicos electivos en representación del Partido Justicialista por un plazo de tres años, además de la inhibición para ocupar cargos partidarios durante el mismo período.

Los sancionados son excandidatos que supieron ocupar cargos electivos, como Paloma Scalco (exconcejal de Luján de Cuyo), Bruno Ceschín (exlegislador provincial) y Nadir Yassuf (exconcejal de San Rafael y excandidato a convencional de ese departamento).

El resto de los sancionados fueron Hipólito Martínez, Gisela Flores, Mariela Herrera, Facundo Martín, Sebastián Videla, Katherina Hidalgo y Daniel Mazurenco.

Así las cosas, difícil la unidad.