Guerra en el PJ: Ilardo disparó fuerte contra Emir Félix

La decisión del PJ de armar un interbloque con parte de lo que fue La Unión Mendocina en el Senado provincial y excluir a La Cámpora trajo mucho ruido. El diputado provincial Lucas Ilardo , quien es de esa agrupación, cargó fuerte contra el presidente del partido, Emir Félix .

En diálogo con el programa After Office, de la 105.5 FM MDZ Radio , Ilardo sostuvo: "Fue una decisión del partido, prácticamente nos cerraron las puertas, empezó con una persecución en el Partido Justicialista cuando empezaron a pedir la expulsión de los compañeros que habían jugado en otro sello".

Además, dijo que La Cámpora que está enmarcada en el bloque Frente Patria intentó hacer un interbloque con el peronismo y lo que fue La Unión Mendocina pero que Emir Félix no quiso. "No lo aceptó el presidente del partido, no los comunicó Adriana Cano -la presidenta del bloque del PJ- el día previo, a las 10 de la noche. Al principio, Adriana había dicho que sí, que le gustaba la idea y después llamó y dijo que no, que no había quórum de los intendentes, en este caso el presidente del partido, porque yo creo que él tomó la decisión. Pero también creo que al presidente del partido le queda poco- se le termina este año el mandato frente al PJ- así que tal vez viene otro presidente del partido que no tenga tal vez espíritu tan autoritario, que evidentemente viene junto con Emir y bueno, el que viene tal vez es más dialoguista, tenga vocación de armar algo más amplio, de intentar sumar en lugar de restar".

Además, Ilardo sostuvo que el partido expulsa a dirigentes de La Cámpora que fueron por otra fuerza en las elecciones de 6 departamentos en febrero y premia a Ariel Pringles, con el cargo de jefe del interbloque del Senado, a pesar de que viene de jugar hace 3 años con La Unión Mendocina, es decir con Omar De Marchi.

"Parece que algunos otros que jugaron en otro partido son los nuevos presidentes de los bloques, o sea, esos no molestan tanto. Pero parece que no querían nuestra presencia y nos vimos obligados a tener que hacer un bloque, a pesar de que nosotros insistimos que podíamos hacer un interbloque y trabajar en conjunto", expresó el legislador.

En ese sentido, sumó: "Creo que perjudica al peronismo. Tengo esperanza que el que venga decida volver a unir al peronismo, pensar en un proyecto convocante, que sume. Se van cuatro y vienen tres, clarita la cuenta, ¿no?". Su aseveración se debe a que el PJ se junto con tres senadores de La Unión Mendocina y dejó afuera a 4 referentes de La Cámpora.

"El jury de enjuiciamiento controla la Justicia. Pero por la decisión que tomó el presidente Emir Félix hizo que el peronismo que tenía dos miembros en el jury, ahora tenga uno. La Unión Mendocina cuyo representante era Ariel Pringles, tenía un miembro, ahora no tiene ninguno, y el radicalismo pasó a tener dos miembros más. O sea, ¿para quién juega el presidente del partido? El único que celebró esta división es Cornejo, y el presidente del partido, nadie más".

Ilardo ponderó "la sinceridad de Milei" contra "la careta" del peronismo local

"Al peronismo lo que le falta es sinceridad, es dejar de ser careta. ¿Vos no viste a Emir Félix con el cartel de Cristina Libre sentado en la banca de diputados nacionales?, ¿por qué dice que hay que dejar de lado al kirchnerismo y él está con un cartel que dice Cristina Libre? Yo no tengo que explicarlo, yo soy el mismo", agregó.

En esa línea, sostuvo: "Lo que pasa es que los dirigentes tienen que decir la verdad. Se supone que los dirigentes deberíamos decirle la verdad a la gente, no mentir. Entonces, en un momento en San Rafael decían que eran kirchneristas, en un momento decían que no tanto, en un momento más o menos, en un momento iban con La Cámpora, ahora hace dos meses, con Marisa Uceda de candidato y decía que era un gran acuerdo por el peronismo, y después dice que no conviene tanto".

Incluso, resaltó la sinceridad del presidente Javier Milei en contraposición a los dirigentes del peronismo local. "No se puede jugar todo el tiempo al don pirulero. Porque, en definitiva, ¿por qué gana muchas veces Milei? Porque a vos te gusta más o te gusta menos, pero dice lo que piensa. Y la gente banca que sea genuino".