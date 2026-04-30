En medio de la interna con Kicillof, Cristina Kirchner reactivó el PJ: puso la fecha para el Congreso Nacional y para la elección en Salta y Jujuy

El Consejo del Partido Justicialista (PJ) fijó para el martes 19 de mayo la realización del Congreso Nacional partidario y estableció el 25 de octubre como fecha para las elecciones internas en las provincias de Salta y Jujuy , ambas sedes bajo intervención. Así, el partido que conduce Cristina Kirchner desde San José 1111 buscará recuperar su actividad política de cara a las elecciones.

La decisión se adoptó en una reunión este jueves en la sede histórica del PJ, en la calle Matheu. El encuentro fue conducido por el senador nacional José Mayans, vicepresidente primero del partido, quien ejerce la conducción operativa de la organización. El cónclave comenzó pasadas las 11 de la mañana y combinó participación presencial con conexiones por videoconferencia, un formato que también se replicará en el propio Congreso de mayo.

A diferencia de ediciones anteriores, que se realizaron en el microestadio de Ferro, el Congreso del 19 de mayo tendrá lugar en la propia sede partidario. El temario previsto incluye el análisis de la situación política nacional e internacional y cuestiones de organización interna, entre ellas el debate sobre las PASO, el financiamiento de los partidos y la llamada "ficha limpia", iniciativas que el Poder Ejecutivo impulsa en el Parlamento.

La reunión de mayo también servirá para ratificar formalmente lo resuelto este jueves respecto a Salta y Jujuy: la convocatoria a elecciones internas el último domingo de octubre, con el objetivo de terminar de regularizar la situación de ambas seccionales y cerrar un ciclo de intervenciones que se ha extendido en el tiempo.

Salta y Jujuy: el camino a la normalización

Las dos provincias del noroeste presentan perfiles distintos, aunque comparten el desafío de reconstruir estructuras partidarias que atravesaron períodos de conflicto interno y tensión con la conducción nacional.

En Salta, la intervención está hoy a cargo de Pablo Kosiner, ex diputado nacional con fuerte arraigo en el peronismo local y cercano a Juan Manuel Urtubey. Kosiner brindó un informe de situación vía zoom durante la reunión de este jueves.

Su llegada implicó un cambio de timón respecto a la gestión anterior, que estaba en manos de Sergio Berni y María Luz "Luchy" Alonso, figuras más directamente vinculadas al kirchnerismo duro. El recambio apuntó a generar mayor aceptación entre los peronistas salteños y reducir la resistencia que suelen generar las intervenciones conducidas desde Buenos Aires.

En Jujuy, la intervención recayó en Ricardo Villada, exfuncionario del gobierno de Gustavo Sáenz en Salta, quien tiene una postura crítica respecto al kirchnerismo y ha exigido elecciones libres en ambos distritos. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, estuvo presente en la reunión de Matheu para dar cuenta del estado de esa intervención.

El partido se quiere reactivar de cara al año electoral

Más allá de la agenda orgánica, la reunión dejó también definiciones de tono político. Mayans encuadró la convocatoria al Congreso en una lectura de oportunidad para el peronismo: "La esperanza del pueblo argentino está en nosotros, el Partido Justicialista", afirmó, en el marco de una valoración crítica de la gestión del gobierno nacional.

En el encuentro también participaron, entre otros, la ex gobernadora Lucía Corpacci, el diputado Agustín Rossi —responsable de la comisión de Defensa del PJ—, el secretario general de la UOM Abel Furlán, el ex gobernador Felipe Solá y la secretaria del PJ nacional Teresa García. Además, los intendentes de Cañuelas, Gustavo Arrieta, y Máximo Rodríguez informaron sobre el proceso de normalización del PJ de Misiones.

Con el Congreso de mayo en el horizonte y la fecha electoral de octubre ya fijada para el noroeste, el justicialismo apuesta a mostrar movimiento institucional en un año electoral que se avecina cargado de definiciones.