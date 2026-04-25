Decomiso a Cristina Kirchner: uno por uno, los bienes y propiedades que la Justicia incautará

La Justicia avanzará sobre el patrimonio de Cristina Kirchner y su entorno al confirmar el decomiso de inmuebles y propiedades vinculadas a la causa Vialidad , en busca de cubrir una millonaria condena económica.

La Cámara de Casación ratificó la medida judicial sobre los bienes de la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez. El objetivo es recuperar cerca de $685.000 millones y alcanza a un total de 111 inmuebles: 84 pertenecen a Báez, 19 a los hijos de la exmandataria y uno a Cristina Kirchner, un terreno en El Calafate de más de 6000 metros cuadrados.

Entre las propiedades incluidas figuran activos vinculados a empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, además de inmuebles transferidos al patrimonio familiar.

Se destacan departamentos en Río Gallegos, viviendas particulares y el complejo Hotel Los Sauces, además de terrenos en el departamento Lago Argentino adquiridos entre 2007 y 2008.

No solo los bienes de Cristina Kirchner

El fallo también abarca unidades ubicadas sobre la calle Mitre al 500 y casas en distintas direcciones de Río Gallegos, sumadas a lotes de gran extensión en las cercanías de El Calafate.

Parte de estos bienes habían sido cedidos a los hijos de la expresidenta, lo que motivó cuestionamientos de las defensas respecto a su inclusión en el decomiso.

Sin embargo, los jueces rechazaron los planteos y sostuvieron que en delitos complejos no es necesario demostrar una trazabilidad directa del dinero, sino una vinculación económica razonable.

casa de los kichner en rio gallegos

En ese sentido, aclararon que la medida no constituye una sanción contra Máximo y Florencia Kirchner, sino una acción destinada a recomponer el patrimonio del Estado.

Fallo que quedó firme

La decisión fue tomada por la Sala IV de la Casación, que desestimó los recursos presentados y confirmó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022, fallo que ya había quedado firme tras la intervención de la Corte Suprema. Esto habilitó tanto la ejecución de las penas como el avance sobre los bienes.

Además, se advirtió que si los activos decomisados no alcanzan para cubrir el monto total, la Justicia podrá avanzar sobre el patrimonio de otros condenados en la causa, como el exsecretario de Obras Públicas José López y exfuncionarios de Vialidad.

bodega de lázaro baez

En el caso de Lázaro Báez, el decomiso incluye 84 propiedades, entre ellas la conocida Chacra 39 en Río Gallegos, un predio de alto valor donde solía reunirse con Néstor Kirchner.

Allí se encuentran construcciones como quinchos, biblioteca y una bodega que el empresario mostró públicamente en medio de las investigaciones por la denominada “ruta del dinero K”.

El listado se completa con viviendas y departamentos distribuidos entre Río Gallegos y El Calafate, consolidando un amplio inventario de bienes que ahora quedarán bajo control judicial en el marco de uno de los expedientes más relevantes por corrupción en la obra pública.