Causa Vialidad: Cristina Fernández de Kirchner pidió frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

Los abogados de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentaron ante la Cámara Federal de Casación Penal para impugnar la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 2 que ordenó el decomiso de bienes vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner , en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, por la que cumple una pena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario.

Si bien estaba prevista una audiencia oral, tanto la fiscalía como la defensa optaron por presentar escritos ante la Sala IV de la Cámara de Casación. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy reclamaron que se revoque la resolución del TOF 2 que dispuso el decomiso de distintos inmuebles y terrenos ubicados principalmente en la provincia de Santa Cruz, entre ellos varias propiedades en Río Gallegos y otras en la zona de El Calafate, donde funciona el complejo hotelero Los Sauces.

Beraldi y Llernovoy remarcaron que los bienes fueron cedidos legalmente a Máximo y Florencia Kirchner y sostuvieron que no pueden ser considerados producto ni instrumento del delito investigado en la causa.

El monto total del decomiso asciende a 684.990.350.139,86 pesos, cifra que surge de la actualización de los 84.835 millones fijados originalmente en la sentencia de diciembre de 2022, que aún no está firme, ya que fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia.

Según el escrito al que accedió MDZ , los penalistas señalaron que los jueces incurrieron en “una contradicción flagrante”. Recordaron que el 1.º de septiembre de 2025, apenas dos meses antes de la resolución ahora impugnada, el mismo Tribunal Oral había fijado un criterio distinto: el proceso de recupero de bienes “no puede ser entendido de manera indeterminada o expansiva” y solo puede afectar a activos que sean “instrumentos, producto o provecho del delito”.

En esa misma resolución, el tribunal incluso había criticado duramente la postura de la fiscalía, al señalar que su razonamiento “desnaturaliza el instituto” y configura “una interpretación abiertamente contra legem”. Sin embargo, según la defensa, meses después el tribunal adoptó la misma lógica que había rechazado.

Además, los abogados calificaron la decisión judicial como un acto de persecución política y cuestionaron la aplicación de un supuesto “modelo de decomiso amplio” que, a su criterio, no está previsto en la legislación argentina y permitiría incautar bienes sin demostrar su relación directa con el delito investigado.

Por su parte, el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, pidió rechazar los recursos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Periotti, Raúl Pavesi y Lázaro Báez, así como por los representantes de Máximo y Florencia Kirchner. Sostuvo que la medida es una consecuencia legal de la condena por administración fraudulenta y que no constituye una nueva sanción ni una confiscación.

Noticia en desarrollo...